Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Senin, 9 Maret 2026 cuaca Provinsi Lampung waspada potensi hujan.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id berikut cuaca Provinsi Lampung berawan waspada hujan.
Pagi hari:
Prakirakan berawan. Berpotensi hujan wilayah Way Kanan, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesisir Barat, Mesuji, Tulang Bawang, Lampung Tengah.
Siang-sore hari:
Berpotensi hujan wilayah Pesisir Barat, Lampung Barat, Tanggamus, Way Kanan, Lampung Utara, Pringsewu. Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur.
Malam hari:
Berpotensi hujan wilayah Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur. Lampung Barat, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah.
Dini hari:
Berpotensi hujan sebagian besar wilayah Lampung.
Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 23,0 °C – 32,0 °C kecuali wilayah Lampung bagian barat suhu udara berkisar 18,0 °C – 29,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 60% – 100%. Lalu pergerakan angins secara umum angin bertiup dari arah Barat – Utara dengan kecepatan 5 – 20 knots (9 – 37 Km/Jam).
Peringatan Dini:
Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang-lebat yang dapat besertai petir dan angin kencang. Ketika pagi hari wilayah Way Kanan, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Lampung Selatan, Lampung Timur, Mesuji, Tulang Bawang, Lampung Tengah. Kemudian siang dan sore hari wilayah Lampung Barat, Tanggamus, Way Kanan. Lampung Utara, Pringsewu, Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur.
Sementara malam hari wilayah Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur. Lampung Barat, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah. Lalu dini hari wilayah Way Kanan, Lampung Utara, Mesuji, Tulang Bawang. Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah, Lampung Timur, Metro, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu.