Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi gempa bumi. Gempa bumi 2.1 magnitudo pada wilayah Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, Sabtu, 7 Maret 2026 pukul 13:42:03 WIB.

Hal tersebut tersampaikan oleh BMKG Geofisika Stasiun Lampung Utara. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id, gempa tersebut dengan kedalaman 2 km.

“Gempa 4.0 magnitudo, Sabtu, 07 Maret 2026 pukul 13:42:03 WIB. Lokasi episentrum -5.25 LS, 104.27 BT dengan kedalaman 2 Km di darat 35 km Tenggara Lampung Barat – Lampung. Gempa ini terasa juga hingga Krui dan Kota Agung.

Kemudian BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan. Periksa kondisi sekitar, jauhi bangunan yang tampak rusak. Ikuti arahan dan informasi resmi hanya dari BMKG.