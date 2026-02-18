Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimarologi dan Geofisika (BMKG) meyampaikan informasi gempa bumi. Gempa bumi 2.1 magnitudo melanda wilayah Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Rabu, 18 Februari 2026 pukul 04.36.39 WIB

Hal tersebut tersampaikan oleh BMKG Stasiun Geofisika Lampung Utara. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id gempa tersebut terjadi pada kedalaman 38 km.

“Gempa bumi 2.1 magnitudo, Rabu, 18 Februari 2026 pukul 04:36:39 WIB. Lokasi episentrum pada 5.66° LS, 104.17° BT, 58 km Tenggara Pesisir Barat – Lampung. Dengan kedalaman 38 Km,” tulis BMKG dalam siarannya.

Kemudian BMKG menghimbau masyarakat tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan. Lalu periksa kondisi sekitar, jauhi bangunan yang tampak rusak. Ikuti arahan dan informasi resmi hanya dari BMKG.