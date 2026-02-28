Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi gempa bumi. Gempa bumi 2.9 magnitudo pada wilayah Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Sabtu, 28 Februari 2026 pukul 16:30:18 WIB.

Hal tersebut tersampaikan oleh BMKG Geofisika Stasiun Lampung Utara. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id, gempa tersebut dengan kedalaman 33 km.

“Gempa 2.9 magnitudo, Sabtu, 28 Februari 2026 pukul 16:30:18 WIB. Lokasi episentrum 5.75° LS, 103.99° BT, 62 km Tenggara Pesisir Barat – Lampung. Dengan kedalaman 33 km,” tulis BMKG dalam siarannya.

Kemudian BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan. Periksa kondisi sekitar, jauhi bangunan yang tampak rusak. Ikuti arahan dan informasi resmi hanya dari BMKG.