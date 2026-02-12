Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini. Waspada potensi banjir dampak hujan untuk wilayah Kota Bandar Lampung, Kamis, 12 Februari 2026.

“Peringatan dini dampak hujan sedang – lebat Kota Bandar Lampung, Kamis, 12 Februari 2026 dengan status waspada. Monitoring curah hujan 13,0 mm (15.50 WIB),” tulis BMKG dalam siarannya.

Kemudian hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi wilayah Kota Bandar Lampung. Ini berpotensi meningkatkan debit air permukaan. Kondisi ini dapat memicu terjadinya genangan sejumlah wilayah rawan. Khususnya daerah dataran rendah, sekitar aliran sungai kecil, serta kawasan dengan sistem drainase yang kurang optimal.

“Status waspada berlaku sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak hidrometeorologi. Ini yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat,” katanya.

Selanjutnya ada beberapa wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan. Kecamatan yang berpotensi terdampak Panjang, Merbau Mataram, Teluk Betung, Bumi Waras dan sekitarnya

Lalu dampak yang berpotensi terjadi genangan area rendah. Peningkatan debit sungai, jalan licin & jarak pandang menurun, potensi aliran permukaan meningkat.

Kemudian BMKG memberikan beberapa hmbauan untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Hindari area rendah saat hujan, periksa saluran air sekitar rumah. Waspadai peningkatan debit sungai, pantau perkembangan informasi resmi BMKG.

“Tetap waspada dan utamakan keselamatan serta kewaspadaan sejak dini. Ini membantu mengurangi risiko dampak banjir,” himbaunya.