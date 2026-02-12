Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini cuaca. Waspada dampak hujan untuk wilayah Kabupaten Tanggamus dan sekitarnya

“Peringatan dini dampak hujan sedang – lebat Kabupaten Tanggamus, Kamis, 12 Februari 2026 dengan status waspada. Monitoring curah hujan 54.8 mm (13.10 WIB),” himbau BMKG dalam siarannyan

Sementara hujan dengan intensitas sedang yang terjadi wilayah Kabupaten Tanggamus berpotensi meningkatkan debit air permukaan. Kondisi ini dapat memicu terjadinya genangan sejumlah wilayah rawan. Khususnya daerah dataran rendah, sekitar aliran sungai kecil. Serta kawasan dengan sistem drainase yang kurang optimal.

“Status waspada berlaku sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak hidrometeorologi. Ini yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat,” katanya.

Kemudian wilayah Kecamatan yang berpotensi terdampak Sumber Rejo, Pulau Panggung, Talang Padang dan sekitarnya

Lalu dampak yang berpotensi terjadi genangan area rendah. Lalu peningkatan debit sungai, jalan licin & jarak pandang menurun, potensi aliran permukaan meningkat.

Selanjutnya BMKG memberikan himbauan untuk masyarakat Kabupaten Tanggamus. Hindari area rendah saat hujan, periksa saluran air sekitar rumah. Lalu waspadai peningkatan debit sungai, pantau informasi resmi BMKG.

“Tetap waspada dan utamakan keselamatan, kewaspadaan sejak dini membantu mengurangi risiko dampak banjir,” katanya.