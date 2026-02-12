Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini cuaca. Waspada dampak hujan untuk wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan sekitarnya.

“Peringatan dini dampak hujan sedang – lebat Kabupaten Lampung Selatan, Kamis, 12 Februari 2026 dengan status waspada. Monitoring curah hujan 54,8 mm (12.51 WIB),” tulis BMKG dalam siarannya.

Kemudian hujan dengan intensitas sedang yang terjadi pada wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Ini berpotensi meningkatkan debit air permukaan. Kondisi ini dapat memicu terjadinya genangan pada sejumlah wilayah rawan. Khususnya daerah dataran rendah, sekitar aliran sungai kecil, serta kawasan dengan sistem drainase yang kurang optimal.

“Status waspada berlaku sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak hidrometeorologi. Ini yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat,” katanya.

Selanjutnya ada beberapa wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan. Kecamatan yang berpotensi terdampak Sidomulyo, Katibung, Candipuro dan sekitarnya

Lalu dampak yang berpotensi terjadi meliputi genangan area rendah. Kemudian peningkatan debit sungai, jalan licin & jarak pandang menurun, potensi aliran permukaan meningkat.

Kemudian BMKG memberikan beberapa himbauan untuk masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. Hindari area rendah saat hujan, periksa saluran air sekitar rumah. Serta waspadai peningkatan debit sungai, pantau informasi resmi BMKG.

“Tetap waspada dan utamakan keselamatan kewaspadaan sejak dini membantu mengurangi risiko dampak banjir,” himbau BMKG.