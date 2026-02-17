Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini. Waspada dampak hujan wilayah Kabupaten Pesawaran.

“Peringatan dini dampak hujan sedang – lebat Kabupaten Pesawaran, Selasa, 17 Februari 2026 dengan status waspada. Monitoring curah hujan: 38.6 mm (20.30 WIB),” tulis Prakirawan BMKG dalam siarannya.

Kemudian hujan dengan intensitas sedang yang terjadi pada wilayah Kabupaten Pesawaran berpotensi meningkatkan debit air permukaan. Kondisi ini dapat memicu terjadinya genangan pada sejumlah wilayah rawan. Khususnya daerah dataran rendah, sekitar aliran sungai kecil, serta kawasan dengan sistem drainase yang kurang optimal.

“Status waspada berlaku sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak hidrometeorologi yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat,” himbaunya.

Sementara itu, wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan. Meliputi Kecamatan Negeri Katon, Gedong Tataan, Padang Cermin, Teluk Pandan, Way Lima dan sekitarnya.

Selanjutnya ada beberapa dampak yang berpotensi terjadi. Genangan pada area rendah, peningkatan debit sungai, jalan licin & jarak pandang menurun, potensi aliran permukaan meningkat.

Kemudian BMKG memberikan himbauan untuk masyarakat Kabupaten Pesawaran. Hindari area rendah saat hujan, periksa saluran air sekitar rumah, waspadai peningkatan debit sungai, pantau informasi resmi BMKG.

“Tetap waspada dan utamakan keselamatan. Kewaspadaan sejak dini membantu mengurangi risiko dampak banjir,” katanya.