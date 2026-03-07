Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini. Waspada dampak hujan Kabupaten Lampung Tengah, Sabtu, 7 Maret 2026 pukul 21.50 WIB..

“Peringatan dini dampak hujan sedang – lebat Kabupaten Lampung Tengah, Sabtu, 07 Maret 2026 pukul 21.50 WIB dengan status waspada. Monitoring curah hujan: 53.0 mm,” tulis BMKG dalam siarannya.

Sementara wilayah terdampak Kecamatan Terbanggi Besar, Seputih Raman, Seputih Mataram, Seputih Surabaya. Terusan Nunyai, Way Pangubuan, Bandar Mataram, Kota Gajah, Bandar Surabaya, Gunung Sugih. Trimurjo, Punggur, Rumbia, Seputih Banyak, Bumi Ratu Nuban, Seputih Agung. Bumi Nabung, Way Seputih, Putra Rumbia, dan sekitarnya.

Kemudian dampak yang berpotensi terjadi genangan air wilayah dataran rendah. Peningkatan debit sungai dan saluran drainase, potensi banjir lokal, aktivitas masyarakat dapat terganggu.

Selanjutnya BMKG menyampaikan himbauan untuk masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Tetap waspada terhadap kemungkinan hujan berlanjut. Perhatikan kondisi saluran air sekitar lingkungan. Hindari aktivitas sekitar bantaran sungai, pantau informasi cuaca terbaru dari BMKG.

“Peringatan dini ini bersifat dinamis dan akan diperbarui sesuai perkembangan cuaca,” katanya.