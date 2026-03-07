Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini. Waspada dampak hujan Kabupaten Way Kanan, Sabtu, 7 Maret 2026 pukul 22.10 WIB.

“Peringatan dini dampak hujan sedang – lebat Kabupaten Way Kanan, Sabtu, 07 Maret 2026 pukul 22.10 WIB dengan status waspada. Monitoring curah hujan: 53.2 mm,” tulis BMKG dalam siarannya.

Sementara wilayah terdampak Kecamatan Bahuga, Pakuan Ratu, Negara Batin, Negeri Besar. Blambangan Umpu, Kasui, Baradatu, Negeri Agung, Way Tuba, Rebang Tangkas. Gunung Labuhan, Buay Bahuga, Bumi Agung, dan sekitarnya.

Kemudian dampak yang berpotensi terjadi genangan air di wilayah dataran rendah. Peningkatan debit sungai dan saluran drainase. Potensi banjir lokal, aktivitas masyarakat dapat terganggu.

Selanjutnya BMKG mengimbau untuk masyarakat Kabupaten Way Kanan. Tetap waspada terhadap kemungkinan hujan berlanjut. Perhatikan kondisi saluran air sekitar lingkungan. Hindari aktivitas sekitar bantaran sungai. Pantau informasi cuaca terbaru dari BMKG

“Peringatan dini ini bersifat dinamis dan akan diperbarui sesuai perkembangan cuaca,” tulis BMKG.