Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini. Waspada potensi banjir dampak hujan untuk wilayah Kabupaten Pesawaran, Kamis, 12 Februari 2026.

“Peringatan dini dampak hujan sedang – lebat Kabupaten Pesawaran, Kamis, 12 Februari 2026 dengan status waspada. Monitoring curah hujan 40.6 mm (15.10 WIB),” tulis BMKG dalam siarannya.

Kemudian hujan dengan intensitas sedang yang terjadi wilayah Kabupaten Pesawaran. Ini berpotensi meningkatkan debit air permukaan. Kondisi ini dapat memicu terjadinya genangan sejumlah wilayah rawan. Khususnya daerah dataran rendah, sekitar aliran sungai kecil. Serta kawasan dengan sistem drainase yang kurang optimal.

“Status waspada berlaku sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak hidrometeorologi. Ini yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat,” katanya.

Sementara itu ada wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan. Kecamatan yang berpotensi terdampak Way Lima, Kedondong, Way Ratai, Padang Cermin, Teluk Pandan dan sekitarnya.

Selanjutnya dampak yang berpotensi terjadi genangan area rendah. Peningkatan debit sungai, jalan licin & jarak pandang menurun, potensi aliran permukaan meningkat.

Kemudian BMKG memberikan himbauan untuk masyarakat Kabupaten Pesawaran. Hindari area rendah saat hujan, periksa saluran air sekitar rumah. Waspadai peningkatan debit sungai, pantau informasi resmi BMKG.

“Tetap waspada dan utamakan keselamatan, kewaspadaan sejak dini membantu mengurangi risiko dampak banjir,” katanya.