Kalianda (lampost.co)–Pemprov Lampung memulai babak baru peta industri peternakan nasional melalui peluncuran Program Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, memimpin groundbreaking di Kebun Kedaton Trikora PTPN I Regional 7, Lampung Selatan, akhir pekan lalu.

Proyek ini merupakan realisasi visi penguatan sektor hilir yang sebelumnya telah dibahas antara Pemerintah Provinsi dengan Direksi PTPN I. Terselenggara secara daring, terhubung dengan pusat kegiatan di Jakarta dan Malang, Lampung satu dari enam provinsi yang menjalankan model industri ternak terpadu.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa inisiatif ini bukan sekadar proyek pembangunan fisik infrastruktur peternakan. Lebih jauh, ini adalah langkah transformatif untuk menggeser ketergantungan ekonomi Lampung agar tidak lagi bergantung pada penjualan komoditas mentah.

“Selama ini Lampung telah mapan sebagai lumbung pangan nasional. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana kita tidak berhenti hanya sebagai penyedia bahan baku. Melalui hilirisasi ayam terintegrasi ini, nilai tambah ekonomi harus menetap dan terasa oleh masyarakat kita,” tegas Gubernur Mirza dalam sambutannya.

Ekosistem Industri

Program ini sebagai sebuah ekosistem industri yang efisien. Di dalamnya, proses budidaya ayam akan terkoneksi langsung dengan unit pengolahan dan jaringan distribusi modern. Dengan sistem terintegrasi ini, potensi pemborosan logistik dapat ditekan, sementara kualitas produk akhir dapat lebih terjaga sesuai standar pasar nasional maupun ekspor.

Gubernur Mirza optimistis bahwa kehadiran industri hilir ini akan memicu pertumbuhan industri turunan lainnya. Hal ini mampu menciptakan efek domino ekonomi, mulai dari penyerapan tenaga kerja lokal hingga peningkatan skala usaha para peternak mandiri di sekitar kawasan industri.

“Kita ingin memastikan industri peternakan di Lampung memiliki daya saing tinggi dan berkelanjutan. Dengan menghubungkan seluruh rantai produksi, kita menciptakan ekosistem yang mandiri dan tidak rentan terhadap fluktuasi harga bahan mentah,” tambahnya.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan BUMN, Lampung kini bersiap memantapkan posisinya bukan lagi sekadar produsen, melainkan pusat kekuatan industri protein unggas yang kompetitif di kancah nasional.