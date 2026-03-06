Bandar Lampung (Lampost.co)–Trail running menghadirkan jalur yang menantang, mulai dari bebatuan, tanjakan, turunan, hingga jalan berlumpur. Oleh karena itu, sepatu trail running dirancang dengan material kuat pada bagian upper, insole, midsole, dan outsole agar tetap nyaman dan aman digunakan di medan yang tidak rata.

Jika kamu sedang mencari rekomendasi sepatu trail running untuk berbagai medan lari, simak beberapa pilihan berikut sebelum menentukan yang paling sesuai.

Rekomendasi Sepatu Trail Running

Saat sedang memilih sepatu trail running, sebaiknya perhatikan jenis medan dan kebutuhan larimu agar pemakaiannya tetap nyaman serta aman.

Setelah mengenali faktor-faktor tersebut dalam pemilihan sepatu trail running, kamu bisa mulai mempertimbangkan beberapa rekomendasi berikut ini:

1. Hoka Torrent 3

Hoka Torrent 3 memiliki ketebalan heel 26 mm dengan upper yang lembut serta tongue 0,38 inci untuk membantu melindungi punggung kaki hingga pergelangan kaki dari gesekan.

Midsole EVA yang responsif membuatnya nyaman digunakan, sementara lugs 4,0 mm membantu menghadapi jalur berbatu.

2. Cartenz Tactical Hunter

Cartenz Tactical Hunter dilengkapi dengan grip system yang kuat sehingga tidak mudah licin saat berlari di jalur trail.

Midsole phylon membantu meredam guncangan, ditambah perlindungan heel counter dan toe cap agar tetap nyaman digunakan di medan berbatu maupun berlumpur.

3. Salomon Speedcross 6

Salomon Speedcross 6 cocok untuk trail running dengan pace tinggi. Sepatu ini memiliki lugs 5,8 mm dan outsole Contagrip dengan hardness 93,9 HC yang memberikan grip kuat serta membantu kaki menyesuaikan dengan kontur medan. Midsole tebalnya juga mendukung stabilitas saat berlari.

4. ASICS Gel Venture 9

ASICS Gel Venture 9 menawarkan GEL cushioning, midsole empuk, dan mesh upper dengan sirkulasi udara yang nyaman. Heel stack setinggi 33,3 mm membantu meredam guncangan saat berlari di medan trail yang menantang.

5. Nike Pegasus Trail 5

Nike Pegasus Trail 5 dilengkapi dengan outsole rubber all-terrain compound dengan lugs 3,2 mm untuk grip yang baik di jalur berbatu. ReactX foam pada midsole membantu meredam tekanan sehingga tetap nyaman digunakan di medan tidak rata.

Itulah beberapa rekomendasi sepatu trail running yang bisa kamu pertimbangkan untuk menghadapi berbagai medan lari, mulai dari jalur tanah, bebatuan, hingga trek yang lebih menantang.

