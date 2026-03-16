Bandar Lampung (Lampost.co)— PT Tunas Dwipa Matra selaku main dealer sepeda motor Honda di Lampung memberikan apresiasi kepada konsumen setia melalui program “Scoopy Dream Trip Korea”. Program ini memberikan kesempatan bagi pengguna Honda Scoopy untuk meraih pengalaman liburan ke Korea secara gratis.

Melalui program tersebut, sebanyak 6 konsumen Honda Scoopy terpilih berhasil memenangkan perjalanan liburan ke Korea setelah mengikuti rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh PT Tunas Dwipa Matra.

Adapun enam konsumen beruntung yang terpilih dalam program Scoopy Dream Trip Korea tersebut yaitu:

1. Divia NP dari Kota Bandar Lampung

2. Husni VS dari Kota Bandar Lampung

3. Putri LM dari Pesawaran

4. Ayu T dari Kota Bandar Lampung

5. Ambar S dari Lampung Timur

6. Latifa H dari Kota Metro

Program Scoopy Dream Trip Korea diikuti oleh konsumen Honda Scoopy melalui dua mekanisme. Sebanyak 4 konsumen merupakan pembeli Honda Scoopy yang telah melakukan registrasi serta melengkapi data diri melalui aplikasi Motoran. Sementara itu, 2 konsumen lainnya terpilih melalui partisipasi dalam video challenge “With Scoopy”, yaitu tantangan konten kreatif yang mengajak pengguna mengekspresikan gaya dan aktivitas mereka bersama Honda Scoopy.

General Manager Marketing PT Tunas Dwipa Matra mengatakan bahwa program ini merupakan bentuk apresiasi kepada konsumen setia Honda Scoopy yang telah menjadi bagian dari keluarga besar Honda.

“Program Scoopy Dream Trip Korea merupakan bentuk terima kasih kami kepada konsumen setia Honda Scoopy. Kami ingin memberikan pengalaman yang berbeda dan berkesan bagi para pengguna Scoopy, sekaligus menghadirkan aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah bagi konsumen,” ujarnya.

Skutik Fesyen

Honda Scoopy sendiri dikenal sebagai skutik bergaya fashionable yang sangat diminati oleh generasi muda. Desainnya yang ikonik, dengan kelengkapan fitur modern serta kenyamanan berkendara, menjadikan Honda Scoopy sebagai pilihan kendaraan yang sesuai dengan gaya hidup aktif dan ekspresif.

Melalui program ini, Honda berharap dapat terus mempererat hubungan dengan konsumen serta menghadirkan berbagai aktivitas menarik yang dapat pelanggan nikmati.

Program Scoopy Dream Trip Korea juga menjadi bukti bahwa bersama Honda Scoopy, setiap perjalanan tidak hanya sekadar mobilitas. Tetapi juga dapat menghadirkan pengalaman seru dan penuh cerita. (E1)

