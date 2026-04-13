Bandar Lampung (Lampost.co)- KitchenAid disebut-sebut sebagai peralatan dapur premium dengan kualitas yang tidak perlu diragukan. Untuk mendapatkan produk dari KitchenAid, kamu bisa membelinya di Kitchenaid Official Store, yang merupakan toko resmi dari KitchenAid.

Berikut ini 7 produk yang bisa kamu beli di Kitchenaid Official Store:

KitchenAid Classic Forged Hardened Aluminium Wok 28 cm – CC003242-001

KitchenAid Classic Forged Hardened Aluminium Wok 28 cm (CC003242-001) adalah wajan kualitas premium yang dirancang untuk menumis dan memasak sehari-hari dengan material aluminium tempa (forged) yang tebal, tahan gores, dan bebas PFAS. Keunggulan utamanya meliputi pemanasan cepat merata, lapisan anti-lengket 3 lapis, cocok untuk kompor induksi, aman masuk dishwasher, dan oven safe hingga 1600 C.

Wajan ini adalah pilihan tepat bagi mereka yang mencari alat masak bergaya profesional namun tetap praktis dan fungsional untuk penggunaan harian.

KitchenAid Siphon Brewer 5KCM0812BOB – Hitam

KitchenAid Siphon Brewer 5KCM0812BOB – Hitam adalah alat seduh kopi premium yang menggabungkan metode seduh vacuum tradisional dengan teknologi otomatis modern. Keunggulan utamanya meliputi kemudahan penggunaan tanpa kompor eksternal, desain elegan yang teaterikal, serta hasil seduhan kopi yang kaya rasa, velvety, dan intens.

Kopi yang dihasilkan cenderung sangat kuat (strong) dan intens, cocok bagi penggemar kopi yang mendambakan cita rasa mendalam.

KitchenAid Stand Mixer Series Artisan 4.8L Silk Pink (2 Bowls + Flex Edge Beater) – 5KSM195PSNSP

KitchenAid Stand Mixer Series Artisan 4.8L Silk Pink (5KSM195PSNSP) adalah mixer premium dengan keunggulan utama desain ikonik warna Silk Pink yang estetis, motor direct drive yang kuat dan senyap, serta paket aksesori lengkap. Paket ini mencakup dua mangkuk stainless steel (4.8L & 2.8L) dan Flex Edge Beater untuk pencampuran adonan yang lebih efisien tanpa sisa di pinggir mangkuk.

Mixer ini sangat cocok untuk penggemar baking yang menginginkan alat berkinerja tinggi, awet, dan memiliki estetika tinggi di dapur.

KitchenAid 5 Quart Blue Mermaid Lace Ceramic Bowl – KSM2CB5TML

KitchenAid 5 Quart Blue Mermaid Lace Ceramic Bowl (KSM2CB5TML) adalah mangkuk mixer premium berbahan keramik yang diperkuat titanium, menampilkan desain Blue Mermaid Lace yang elegan dengan pola timbul, aman untuk microwave, oven (hingga 475 F), dan freezer, serta dilengkapi garansi 5 tahun anti-retak/gumpil.

Bisa langsung Anda gunakan untuk melelehkan cokelat atau melunakkan mentega di microwave atau oven. Tidak hanya itu, juga dapat mendinginkan adonan di freezer tanpa perlu memindahkan bahan ke wadah lain.

KitchenAid Built In Induction Hob 77cm – KHIAF 87700

KitchenAid Built In Induction Hob 77cm – KHIAF 87700 adalah kompor induksi premium buatan Italia yang menawarkan efisiensi tinggi, kontrol presisi, dan desain modern. Fitur unggulannya meliputi Flexi Full 8-Zone untuk fleksibilitas ukuran alat masak, Assisted TFT Display, Chef Control, serta fitur Booster untuk pemanasan cepat.

Kompor ini ideal untuk dapur modern yang membutuhkan performa tinggi dan fleksibilitas dalam memasak sehari-hari maupun untuk hidangan gourmet

KitchenAid Food Chopper 3.5 Cups Empire Red | 5KFC3516EER

KitchenAid Food Chopper 3.5 Cups Empire Red (5KFC3516EER) adalah alat masak ringkas dan serbaguna yang sangat handal untuk penggunaan sehari-hari. Keunggulan utamanya meliputi desain compact yang ringan, wadah bebas BPA yang aman untuk dishwasher, pisau pengunci, serta fitur drizzle basin untuk memudahkan pembuatan emulsi.

Alat ini sangat rekomendasi bagi mereka yang membutuhkan food processor berukuran kecil namun tangguh dan mudah dibersihkan.

KitchenAid Flex Edge Beater – KFE5T

KitchenAid Flex Edge Beater – KFE5T adalah aksesori mixer tilt-head (4.5 – 5 Qt) dengan keunggulan utama pisau silikon fleksibel yang mengikis dinding mangkuk secara otomatis saat mengaduk. Ini menghasilkan adonan yang tercampur lebih rata, menghemat waktu tanpa perlu sering menghentikan mixer untuk mengikis manual.

Aksesori ini sangat rekomendasi untuk meningkatkan konsistensi hasil pangganganmu.

