Sukadana (Lampost.co) — Bagi Rosilia (34), warga Dusun 1 Desa Maringgai, alat berat yang mulai bekerja di depan rumahnya bukan sekadar proyek pembangunan biasa. Baginya, itu adalah akhir dari penantian panjang selama satu generasi. Ia mengenang, terakhir kali melihat jalan di desanya diperbaiki secara layak adalah saat dirinya masih duduk di bangku kelas 1 SMP, sekitar dua dekade silam.

Poin Penting

Warga Desa Maringgai akhirnya merasakan perbaikan jalan permanen setelah dua dekade hanya dilakukan perbaikan seadanya.

Kondisi jalan sebelumnya rusak parah dan berlubang, sehingga sering menyebabkan kecelakaan kendaraan setiap hari.

Jalan ini merupakan jalur utama menuju objek wisata Pemandian Awet Muda dan situs sejarah Makam Keratuan Darah Putih.

Perbaikan jalan diharapkan meningkatkan kunjungan wisatawan dan menghidupkan ekonomi warga pesisir.

Perbaikan permanen itu baru datang kembali tepat saat anak sulungnya kini juga sudah menginjak bangku kelas 1 SMP. Sebuah rentang waktu yang sangat panjang bagi sebuah infrastruktur vital yang menjadi urat nadi kehidupan warga.

“Sejak saya kelas 1 SMP jalan ini tidak pernah ada pembangunan. Sekarang anak saya sudah kelas 1 SMP juga, baru ada pembangunan lagi. Selama ini perbaikan cuma tambah-tambah batu saja, sudah lama sekali tidak ada pembangunan nyata,” ujar Rosilia, Jumat, 10 April 2026.

Selama puluhan tahun, warga Dusun 1 harus berjibaku dengan kondisi jalan yang memprihatinkan. Lubang-lubang besar yang menganga di sepanjang ruas tersebut kerap memicu kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor dan kendaraan pengangkut hasil bumi.

“Setiap hari pasti ada mobil atau motor yang jatuh karena banyak lubang. Kondisi ini sudah menjadi pemandangan sehari-hari kami,” tambahnya.

Perbaikan jalan itu akan memberikan dampak besar bagi potensi wisata di Desa Maringgai. Kawasan itu memiliki objek wisata Pemandian Awet Muda yang memiliki air sangat jernih, serta situs sejarah Makam Keratuan Darah Putih yang menjadi magnet bagi para peziarah dari berbagai daerah.

Dongkrak Potensi Wisata dan Ekonomi

Selama ini, akses jalan yang rusak menjadi penghambat utama bagi wisatawan dan peziarah untuk berkunjung dengan nyaman. Dengan dimulainya pengaspalan dan perkerasan beton, warga optimistis kunjungan wisata akan meningkat dan menggerakkan ekonomi lokal.

“Sangat senang, penduduk di sini bersyukur sekali. Jalan ini akses ke tempat ziarah dan pemandian juga. Kalau jalannya bagus, orang pasti lebih ramai datang ke sini,” ujar Rosilia.