Bandar Lampung (Lampost.co)—Alfamart kembali menggelar program buka puasa bersama ribuan member loyal dalam momentum Ramadan tahun ini. Kegiatan yang rutin terselenggara tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus penguatan kedekatan antara perusahaan dan konsumen setianya, khususnya pengguna aplikasi Alfagift.

Pelaksanaan pogram ini di belasan kota di Indonesia, dengan mengangkat momen berbuka puasa sebagai ajang temu hangat antara manajemen Alfamart dan para pelanggan setia. Selain mempererat hubungan, kegiatan ini juga menjadi bentuk apresiasi atas loyalitas konsumen yang telah mendukung Alfamart selama ini.

Seperti yang berlangsung di Alfamart Cabang Lampung, acara buka puasa bersama terselenggara di Navara Theme Park Bandar Lampung pada Jumat, 6 Maret 2026. Acara melibatkan 100 peserta. Suasana kebersamaan terasa sejak awal acara, ketika para peserta yang hadir tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan.

Branch Manager Alfamart Lampung, Nur Badrianto mengatakan agenda tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus hadir lebih dekat dengan masyarakat, khususnya pada momen Ramadan yang penuh makna.

“Kegiatan ini bukan sekadar berbuka puasa bersama, tetapi menjadi momentum silaturahmi hangat antara manajemen dan pelanggan. Alfamart sebagai gerai komunitas ingin terus menghadirkan kedekatan dan kehangatan bagi masyarakat,” ujar Nur Badrianto.

Selain berbuka puasa bersama, acara juga diisi dengan berbagai aktivitas interaktif, seperti game berhadiah dan pembagian doorprize dengan beragam hadiah menarik. Kehadiran aktivitas tersebut semakin mencairkan suasana dan mempererat interaksi antara peserta dan manajemen.

Menurut Nur, para member loyal yang diundang tidak datang sendiri. Mereka boleh membawa satu orang kerabat atau anggota keluarga sehingga momen kebersamaan terasa lebih inklusif dan hangat.

Penguat Hubungan

“Suasana yang terbangun menjadi penguat hubungan antara Alfamart dan pelanggan. Kami ingin menghadirkan pengalaman yang berkesan,” tambahnya.

Sebagai bentuk apresiasi tambahan, setiap peserta juga membawa pulang goodie bag berisi berbagai produk pilihan. Hal ini semakin menambah kesan positif bagi para peserta yang hadir.

Salah satu peserta, Desarita, mengaku terkejut sekaligus senang saat menerima undangan untuk berbuka puasa bersama manajemen Alfamart.

“Awalnya kaget ada undang seperti ini, tetapi tentu senang. Sebagai pelanggan, saya merasa mendapat penghargaan dengan adanya acara silaturahmi seperti ini,” katanya.

Selain di Bandar Lampung, rangkaian buka puasa bersama ini juga digelar di berbagai kota lainnya dengan konsep serupa. Melalui kegiatan ini, Alfamart berharap hubungan yang telah terjalin dengan konsumen dapat terus tumbuh dan semakin kuat, tidak hanya sebagai pelanggan, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas.

Selain itu, Alfamart juga melakukan pembagian ribuan takjil berbuka puasa di banyak daerah, menyasar para pengguna jalan maupun orang yang membutuhkan. Komitmen ini merupakan berbagi kebaikan Alfamart di momen bulan Ramadan untuk saling berbagi.