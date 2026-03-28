Bandar Lampung (Lampost.co) — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pasokan energi di Lampung tetap stabil selama arus balik Idulfitri 2026. Pemerintah menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Anggota Komite BPH Migas, Erika Retnowati, turun langsung meninjau sejumlah titik vital bersama jajaran Pertamina Patra Niaga Sumbagsel, Sabtu, 28 Maret 2026. Ia mengunjungi Pelabuhan Bakauheni serta jalur distribusi energi lainnya di wilayah Lampung.

Dia menyebut tim Posko Nasional ESDM aktif berkoordinasi dengan ASDP Indonesia Ferry. Mereka memantau penggunaan BBM untuk kapal penyeberangan agar tetap lancar.

Ia menegaskan proses pengisian bahan bakar berjalan tanpa hambatan. Namun, pemerintah tetap mendorong peningkatan kapasitas bunker di Merak untuk antisipasi lonjakan permintaan.

Tim juga memeriksa langsung SPBU di jalur Tol Trans Sumatera, tepatnya di rest area KM 87. “Stok BBM untuk seluruh jenis bahan bakar masih sangat mencukupi,” kata Erika.

Selama periode mudik dan arus balik, konsumsi BBM mengalami peningkatan. Penggunaan pertamax naik hingga 50 persen, sedangkan pertalite meningkat sekitar 30 persen.

Di sisi lain, konsumsi solar justru menurun. Pembatasan operasional kendaraan logistik selama Lebaran menjadi penyebab utama penurunan tersebut.

Dia memastikan masyarakat tidak perlu cemas terhadap ketersediaan BBM. Ia menegaskan tidak ada laporan kekosongan stok di SPBU, dan antrean kendaraan tetap terkendali.

Selain BBM, pemerintah juga memantau distribusi LPG di Lampung. Pasokan di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) berada dalam kondisi normal.

Menurut dia, konsumsi LPG tidak meningkat signifikan. Banyak warga Lampung melakukan perjalanan ke luar daerah selama masa libur Lebaran.

Untuk skala nasional, cadangan energi juga berada pada level aman. Stok bensin bisa cukup untuk 21 hari, pertamina dex lebih dari 40 hari, dan avtur sekitar 30 hari.

Posko Mudik Pelabuhan Bakauheni

Dalam kunjungan tersebut, tim ESDM bersama Pertamina Patra Niaga juga mengecek fasilitas tambahan bagi pemudik. Mereka meninjau layanan Serambi Pertamina yang tersedia di area pelabuhan.

Fasilitas itu memberikan kenyamanan bagi pemudik yang lelah. Pengunjung bisa menikmati layanan kesehatan gratis, kursi pijat, area bermain anak, hingga layanan potong rambut.

“Kami berharap fasilitas ini membantu menjaga kondisi pemudik tetap prima selama perjalanan arus balik Lebaran,” ujar dia.