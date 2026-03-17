BANDAR LAMPUNG (lampost.co) – Menyambut arus mudik dan balik Lebaran 2026, Toyota Astra Motor bersama jaringan dealer Auto2000 menghadirkan program Astra Siaga Lebaran 2026. Program ini berlangsung mulai 17 hingga 29 Maret 2026. Hal ini sebagai bentuk komitmen memberikan kenyamanan dan keamanan berkendara bagi pelanggan selama periode libur Idul Fitri.

Melalui program ini, Auto2000 menghadirkan berbagai layanan unggulan yang dirancang untuk memastikan kendaraan pelanggan tetap dalam kondisi prima selama perjalanan jarak jauh. Selain itu, salah satu layanan utama yang disediakan adalah posko siaga di sejumlah titik strategis jalur mudik.

Sebanyak delapan posko siaga disiapkan untuk mendukung kelancaran perjalanan pelanggan. Posko tersebut beroperasi secara intensif selama periode mudik. Selain itu, posko didukung layanan servis 24 jam guna mengantisipasi berbagai kebutuhan darurat di perjalanan.

Kepala Bengkel Auto2000 Radin Intan, Suharno, mengatakan program Astra Siaga Lebaran merupakan agenda rutin yang dihadirkan setiap tahun untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan.

Menurutnya, kesiapan kendaraan menjadi faktor penting dalam mendukung keselamatan selama perjalanan mudik, sehingga pelanggan diimbau melakukan pemeriksaan kendaraan sebelum berangkat.

“Melalui program ini, kami ingin memastikan kendaraan pelanggan dalam kondisi terbaik. Layanan check up gratis dan diskon servis diharapkan membantu pelanggan mempersiapkan perjalanan dengan aman dan nyaman,” ujar Suharno.

Selain layanan teknis, Auto2000 juga menghadirkan fasilitas pendukung di posko siaga, seperti ruang istirahat dan hiburan bagi pelanggan. Fasilitas ini memungkinkan pemudik untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Dengan demikian, hal itu dapat mengurangi risiko kelelahan di jalan.

Keberadaan posko siaga tersebut dinilai strategis karena tersebar di jalur utama yang kerap dilalui pemudik. Dengan demikian, pelanggan dapat dengan mudah mengakses layanan saat dibutuhkan.

Dalam program ini, pelanggan juga berkesempatan mendapatkan berbagai promo menarik.

Potongan Jasa

Di antaranya layanan pemeriksaan kendaraan atau check up secara gratis, serta potongan harga jasa servis hingga 25 persen. Tak hanya itu, Auto2000 juga menawarkan program tambahan pasca-posko berupa voucher oli TMO Synthetic gratis atau kesempatan melakukan upgrade ke produk oli dengan spesifikasi lebih tinggi.

Nilai Tambah

Berbagai promo tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Selain itu, promo ini sekaligus mendorong kesadaran pentingnya melakukan perawatan kendaraan secara berkala, terutama menjelang perjalanan jauh seperti mudik Lebaran.

Program Astra Siaga Lebaran juga menjadi bagian dari upaya Toyota dan Auto2000 dalam meningkatkan kualitas layanan purnajual. Dengan dukungan teknisi berpengalaman serta peralatan yang memadai, perusahaan optimistis dapat memberikan pelayanan optimal kepada pelanggan di berbagai kondisi.

Selain itu, layanan siaga ini diharapkan mampu memberikan rasa tenang bagi pelanggan selama perjalanan, karena bantuan teknis dapat diakses kapan saja jika terjadi kendala di jalan.

Auto2000 mengimbau seluruh pelanggan untuk memanfaatkan program ini selama periode berlangsung. Pemeriksaan kendaraan secara menyeluruh sebelum perjalanan dinilai penting untuk menghindari potensi gangguan yang dapat menghambat perjalanan.

Dengan hadirnya Astra Siaga Lebaran 2026, Auto2000 berharap dapat mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran. Selain itu, Auto2000 ingin memberikan pengalaman berkendara yang lebih aman, nyaman, dan menyenangkan bagi masyarakat.

Program ini sekaligus menegaskan komitmen Auto2000 sebagai mitra terpercaya dalam perawatan kendaraan, terutama pada momen penting seperti Lebaran yang identik dengan mobilitas tinggi masyarakat.