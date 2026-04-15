Jakarta (Lampost.co)— PT Gagas Energi Indonesia, anak usaha PT Perusahaan Gas Negara, mendorong penggunaan bahan bakar gas (BBG) sebagai solusi energi alternatif yang lebih efisien, aman, dan ramah lingkungan untuk sektor transportasi nasional.

Direktur Operasi dan Komersial Gagas Energi, Maisalina, menegaskan BBG menjadi bagian penting dalam strategi menjaga ketahanan energi. Apalagi di tengah meningkatnya kebutuhan bahan bakar kendaraan.

“BBG bukan hanya alternatif, tapi solusi jangka panjang untuk energi transportasi yang lebih bersih dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dari sisi keamanan, ia memastikan kendaraan berbahan bakar gas dengan kelengkapan tangki berstandar tinggi dengan rancangan sistem yang meminimalkan risiko. Jika terjadi kebocoran, gas akan cepat terurai di udara sehingga lebih aman bila membandingkan bahan bakar cair.

Selain aman, BBG juga menawarkan performa lebih baik. Dengan nilai oktan tinggi (RON 120–130), bahan bakar ini memungkinkan mesin bekerja lebih optimal dengan efisiensi termal yang lebih tinggi.

Tak hanya itu, BBG berbasis metana menghasilkan emisi karbon sekitar 20 persen lebih rendah bila membandingkan bahan bakar minyak (BBM). Pembakaran yang lebih bersih juga membuat mesin lebih awet karena tidak meninggalkan residu.

Dari sisi biaya, BBG dinilai jauh lebih ekonomis. Harga yang stabil di kisaran Rp4.500 per liter setara pertalite (LSP) menjadi daya tarik tersendiri, terutama karena sumbernya berasal dari dalam negeri.

Penggunaan Fleksibel

Penggunaannya pun fleksibel. Kendaraan dapat menggunakan sistem dedicated gas maupun dual fuel melalui pemasangan converter kit, sehingga bisa beralih antara BBG dan BBM sesuai kebutuhan.

Untuk operasional, konsumsi BBG bervariasi tergantung jenis kendaraan. Kendaraan pribadi rata-rata mengonsumsi sekitar 10 LSP per hari, sementara kendaraan besar seperti truk dan bus bisa mencapai 125–165 LSP dengan jarak tempuh hingga 10 kilometer per LSP.

Guna mempercepat adopsi BBG, Gagas Energi juga menggandeng Komunitas Mobil Gas. Kolaborasi ini mencakup pengembangan infrastruktur hingga edukasi masyarakat, termasuk menghadirkan layanan bengkel keliling untuk mempermudah akses.

Dengan berbagai keunggulan tersebut, BBG diproyeksikan menjadi pilihan utama energi transportasi masa depan, yakni lebih hemat, lebih bersih, dan mendukung kemandirian energi nasional.

