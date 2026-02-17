Bandar Lampung (Lampost.co) — Lembah Hijau kembali menghadirkan perayaan Imlek dengan berbagai kegiatan Selasa, 17 Februari 2026. Pengelola menghadirkan atraksi barongsai untuk menyatukan keberagaman dalam satu panggung hiburan keluarga.

Direktur Taman Wisata dan Satwa Lembah Hijau Bandar Lampung, Erwin Nasution, menjelaskan festival Imlek menjadi bagian dari komitmen menjaga semangat persatuan. Mereka menampilkan atraksi barongsai yang menjadi magnet utama pengunjung.

Selain barongsai, ada juga Zumba party, lomba solo song, dan lomba mewarnai dengan menarik ratusan peserta. Lomba datang dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA. Antusiasme pengunjung terlihat sejak pagi. Libur dan cuti bersama ikut mendorong lonjakan jumlah wisatawan.

“Kalau Imlek, apalagi kemarin cuti bersama, alhamdulillah ramai. Mungkin sekitar 500 sampai 1.000 pengunjung,” ujar Erwin.

Dia memprediksi lonjakan pengunjung masih akan berlanjut hingga awal Ramadan. “Hari pertama puasa kemungkinan masih ramai karena masih libur. Biasanya Sabtu dan Minggu juga tetap ramai,” jelasnya.

Festival Ramadan

Setelah festival Imlek, Lembah Hijau langsung bersiap menyambut Festival Ramadan dengan menggabungkan hiburan dan edukasi.

Festival Ramadan akan menghadirkan program Ngabuburit bersama satwa. Pengunjung dapat menikmati suasana sore sambil mengenal berbagai jenis hewan.

Terlebih, pengunjung yang menggelar buka puasa bersama di Garden Resto Lembah Hijau akan mendapatkan akses gratis ke taman satwa. Untuk itu, pengelola memperpanjang jam operasional hingga malam hari.

Festival Ramadan juga menghadirkan aneka kuliner takjil. Pengunjung dapat berbuka puasa dengan suasana alam terbuka.

Konsep itu menyasar keluarga yang ingin berbuka bersama dalam suasana edukatif. Anak-anak dapat belajar mengenal satwa sambil menikmati waktu berkualitas.

Selain festival musiman, Lembah Hijau juga rutin menjadi lokasi kegiatan komunitas. Banyak pengunjung menggelar siraman rohani, camping, arisan, hingga reuni.

Pengelola berupaya menghadirkan pengalaman rekreasi yang lengkap dengan memadukan hiburan, edukasi, dan wisata alam dalam satu kawasan. Rangkaian event tersebut itu optimistis jumlah pengunjung tetap stabil sepanjang musim liburan dan Ramadan.

Seorang pengunjung asal Palembang, Rina, datang bersama istri dan dua anaknya untuk menghabiskan libur Imlek di Lembah Hijau. Ia mengaku tertarik setelah melihat informasi acara barongsai di media sosial.

“Kami memang lagi liburan ke Lampung. Tahu ada atraksi barongsai di sini, kami mampir. Suasananya ramai dan anak-anak juga senang lihat pertunjukannya,” kata Rina.

Setelah menonton barongsai, ia melanjutkan kunjungan ke taman satwa. “Tempatnya luas dan anak-anak mendapatkan edukasi tentang satwa,” ujar dia.