Jakarta (Lampost.co) — Kurs rupiah kembali melemah dan memicu kekhawatiran baru terhadap tekanan inflasi di Indonesia. Kondisi itu mulai terasa langsung di masyarakat, terutama melalui kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari. Selain itu, kurs rupiah dan inflasi kini menjadi perbincangan utama dalam ekonomi nasional.

Pada perdagangan Rabu (15/4/2026), nilai tukar rupiah tutup melemah 16 poin atau 0,09 persen ke level Rp17.143 per dolar AS. Pelemahan itu menjadi sinyal tekanan eksternal dan domestik masih membayangi stabilitas ekonomi nasional.

Dampak Pelemahan Rupiah ke Harga Barang

Analis mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menegaskan pelemahan rupiah hampir pasti mendorong kenaikan harga barang impor. Kenaikan itu kemudian merambat ke harga di tingkat konsumen, sehingga pengaruh kurs rupiah dan inflasi makin terasa nyata di pasar domestik.

“Apa yang perlu diwaspadai dalam pelemahan mata uang rupiah? Kami harus mewaspadai. Pada saat pelemahan mata uang rupiah pasti berdampak terhadap barang-barang impor,” ujar Ibrahim.

Ia menyoroti beberapa komoditas yang mulai mengalami tekanan harga. Plastik menjadi salah satu contoh nyata karena bahan bakunya berasal dari impor dan kini semakin mahal.

Selain plastik, sektor pertanian juga terdampak. Harga pupuk, kedelai, dan jagung mulai naik. Komoditas itu merupakan bahan utama pakan ternak yang akhirnya memicu kenaikan harga daging dan produk turunannya.

“Kemudian pupuk, kemudian komoditas agrikultur, termasuk kacang kedelai, jagung, untuk pakan ternak itu pun juga mengalami kenaikan,” lanjutnya.

Kondisi serupa juga terjadi pada barang elektronik. Mayoritas komponen masih impor sehingga pelemahan rupiah langsung meningkatkan harga jual di pasar domestik.

Selain itu, makanan siap saji ikut terdampak. Kenaikan biaya bahan baku dan distribusi membuat harga produk itu naik signifikan. Tentunya, sinergi antara kurs rupiah dan inflasi jelas tidak boleh diabaikan dalam analisis makroekonomi.

Efek Berantai ke Inflasi dan Daya Beli

Kenaikan harga itu menunjukkan efek berantai dari pelemahan rupiah terhadap struktur biaya produksi. Saat biaya impor naik, produsen langsung menyesuaikan harga jual. Akibatnya, daya beli masyarakat tertekan. Inflasi berbasis biaya atau cost push pun sulit dihindari.

Meski begitu, tidak semua sektor mengalami kerugian. Ibrahim menilai pelaku usaha berbasis ekspor justru mendapat keuntungan dari kondisi ini.

“Kemudian kami melihat siapa yang untung dalam pelemahan mata uang rupiah? Itu pengusaha yang melakukan ekspor-impor, terutama adalah komoditas seperti timah, nikel, CPO itu diuntungkan,” jelasnya.

Pendapatan dalam dolar AS akan meningkat saat konversi ke rupiah. Hal itu berpotensi memperkuat kinerja perusahaan ekspor, baik swasta maupun BUMN.

Ekonom Ingatkan Risiko Inflasi dan Krisis

Pengamat ekonomi dari CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara, meminta pemerintah segera menetapkan prioritas kebijakan. Ia menilai pengendalian inflasi harus menjadi fokus utama saat ini. Kurs rupiah dan inflasi saling berkaitan erat dalam menentukan ketahanan ekonomi domestik.

“Pemerintah harus punya prioritas, pertama pengendalian inflasi karena cost push atau kenaikan biaya bahan baku dan energi,” ujarnya.

Bhima juga mengingatkan kombinasi faktor eksternal dan domestik dapat memperburuk kondisi. Ancaman El Nino, kenaikan harga pupuk, dan pelemahan rupiah menjadi kombinasi berbahaya bagi inflasi pangan.

Ia bahkan menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program itu perlu ada evaluasi karena berpotensi menambah tekanan pada harga pangan. “MBG juga harus di moratorium dulu atau fokus ke daerah 3T dan stunting yang tinggi,” tegasnya.

Usulan Kebijakan

Untuk menjaga daya beli, Bhima mengusulkan paket kebijakan cepat. Ia mendorong penurunan tarif PPN menjadi 9 persen. Selain itu, ia mengusulkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 20 persen dari upah minimum selama enam bulan.

“Keluarkan paket kebijakan untuk cegah PHK, misalnya menurunkan tarif PPN jadi 9 persen dan BSU 20 persen dari upah minimum,” katanya.

Langkah itu penting untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja dan menjaga konsumsi rumah tangga.

Geopolitik Jadi Pemicu Rupiah Tertekan

Pelemahan rupiah tidak lepas dari tekanan global. Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah Amerika Serikat memperketat tekanan terhadap Iran.

Langkah blokade laut terhadap Iran berisiko mengganggu jalur distribusi energi global. Situasi itu dapat memicu lonjakan harga minyak dunia. “Blokade laut terhadap Iran berpotensi meningkatkan gangguan pengiriman di Selat Hormuz,” ungkap Ibrahim.

Selat Hormuz merupakan jalur vital yang menyuplai sekitar 20 persen kebutuhan minyak dunia. Gangguan di wilayah itu bisa memicu gejolak besar di pasar energi global.

Proyeksi Ekonomi Indonesia Mulai Direvisi

Tekanan global mulai tercermin dalam proyeksi ekonomi. IMF menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5 persen pada 2026. Sementara itu, World Bank memperkirakan pertumbuhan hanya 4,7 persen. Angka itu lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Oleh sebab itu, stabilitas kurs rupiah dan pengendalian inflasi tetap menjadi perhatian utama pemerintah dan analis.

Berbeda dengan itu, Asian Development Bank (ADB) masih optimistis. Mereka memproyeksikan pertumbuhan Indonesia berada di level 5,2 persen pada 2026 dan 2027.

Namun, risiko perlambatan tetap membayangi. Ibrahim memperkirakan rupiah masih akan bergerak fluktuatif. Ia memprediksi rupiah berada di kisaran Rp17.140 hingga Rp17.180 per dolar AS dalam waktu dekat.