Bandar Lampung (Lampost.co): Perum Bulog Kantor Wilayah Lampung memastikan ketersediaan beras mencukupi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Lebaran 2026.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Lampung, Rindo Safutra, menyampaikan Bulog menguasai stok beras per 9 Februari 2026 sebanyak 170.841 ton. Bulog telah menempatkan seluruh stok tersebut di berbagai gudang di Provinsi Lampung dan menyiapkannya untuk distribusi kapan saja sesuai kebutuhan pasar.

Rindo merinci komposisi stok tersebut. Bulog menyimpan 170.825 ton dalam bentuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan menyediakan 15,2 ton sebagai stok komersial.

Bulog juga membagi stok beras ke sejumlah kantor cabang untuk mempercepat distribusi. Kanwil Lampung menampung 103.796 ton. Kantor Cabang Lampung Selatan menyimpan 35.279 ton. Kemudian, Kantor Cabang Metro mengelola 12.527 ton. Kantor Cabang Tulang Bawang Barat menyiapkan 14.829 ton, sementara Kantor Cabang Lampung Utara menguasai 4.408 ton.

Selain beras, Bulog juga menjaga ketersediaan komoditas pangan lainnya. Bulog menyediakan minyak goreng merek MinyaKita sebanyak 48.042 liter dan minyak goreng komersial 93.932 liter. Bulog juga mengamankan gula pasir sebanyak 223.103 kilogram, tepung terigu 11.787 kilogram, serta jagung 9.257 ton.

Melalui penguatan stok dan distribusi tersebut, Bulog berupaya menjaga stabilitas pasokan serta mendukung kelancaran kebutuhan pangan masyarakat selama periode hari besar keagamaan.