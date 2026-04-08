Jakarta (Lampost.co) — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus tokoh Partai Buruh, Said Iqbal, mengeluarkan peringatan penting. Ia menyebut gelombang pemutusan hubungan kerja berpotensi terjadi dalam waktu dekat.

Pernyataan itu langsung memicu kekhawatiran di kalangan pekerja. “Di tengah ancaman perang ini, ancaman PHK akan terjadi besar-besaran dalam 3 bulan ke depan. Kami mendapatkan informasi tersebut,” ujarnya.

Konflik Global Picu Lonjakan Biaya Produksi

Said menjelaskan salah satu pemicu utama berasal dari konflik geopolitik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel mendorong kenaikan harga energi global.

Kondisi itu berdampak langsung pada biaya operasional industri. Harga bahan bakar industri mengikuti pasar global, meski harga BBM dalam negeri relatif stabil. Akibatnya, banyak perusahaan menghadapi tekanan besar dalam menjaga efisiensi produksi.

Perusahaan Mulai Beri Sinyal Pengurangan Karyawan

Said mengungkapkan sejumlah perusahaan telah memberi tanda awal kepada serikat pekerja. Jika biaya energi terus meningkat, pengusaha akan mengambil langkah efisiensi.

Langkah tersebut sering berujung pada pengurangan tenaga kerja. Situasi itu membuat posisi pekerja semakin rentan. “Yang berujung pada pembengkakan biaya produksi yang tidak bisa menaikkan harga penjualan,” jelasnya.

Kebijakan Impor Dinilai Tekan Industri Lokal

Selain faktor global, Said juga menyoroti kebijakan impor kendaraan pikap. Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disebut membuka peluang impor hingga 160 ribu unit.

Menurutnya, kebijakan itu merugikan industri dalam negeri. Jika produksi dilakukan di Indonesia, sektor itu bisa menyerap puluhan ribu tenaga kerja.

Ia menilai kebijakan tersebut justru menguntungkan tenaga kerja luar negeri. “Harusnya bisa menyerap 20 ribu hingga 50 ribu tenaga kerja,” tegas Said.

Pekerja Kontrak Jadi Pihak Paling Rentan

Said menegaskan pekerja kontrak akan menjadi kelompok pertama yang terdampak. Ketika pesanan menurun, perusahaan cenderung tidak memperpanjang kontrak kerja.

Ia menambahkan, produksi dalam negeri bisa menjadi solusi untuk menjaga stabilitas tenaga kerja. “Kalau order berkurang, otomatis karyawan kontraknya di-PHK,” ujarnya.

Ancaman Nyata bagi Stabilitas Ekonomi

Gelombang PHK tidak hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga ekonomi nasional. Penurunan daya beli dapat terjadi jika banyak pekerja kehilangan pekerjaan.

Kondisi itu berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Untuk itu, pemerintah diharapkan segera mengambil langkah strategis.

Harapan Solusi dari Pemerintah

Said berharap pemerintah dapat menyeimbangkan kebijakan ekonomi dan perlindungan tenaga kerja. Ia mendorong kebijakan yang berpihak pada industri lokal.

Selain itu, stabilitas harga energi menjadi faktor penting untuk menjaga kelangsungan usaha. Langkah yang tepat membuat ancaman PHK massal masih bisa ditekan.