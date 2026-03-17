Jakarta (Lampost.co) — Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tetap menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada level tiga persen dari produk domestik bruto. Pemerintah mulai menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas fiskal.

Salah satu opsinya adalah efisiensi belanja kementerian dan lembaga. Langkah itu muncul setelah harga minyak dunia menunjukkan tren kenaikan.

Purbaya menyampaikan pernyataan tersebut setelah rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin 16 Maret 2026. “Ada kemungkinan efisiensi belanja. Kita masih diskusikan berapa besarannya,” ujar Purbaya.

Harga Minyak Jadi Faktor Pertimbangan

Kenaikan harga minyak global dapat meningkatkan tekanan pada anggaran negara. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan subsidi energi dan belanja pemerintah.

Untuk itu, pemerintah mulai mempersiapkan langkah pengendalian anggaran sejak dini. Namun, pemerintah masih memantau perkembangan harga energi sebelum mengambil keputusan final. “Kalau harga BBM naik terus, langkah pertama yang dilakukan tentu efisiensi,” kata Purbaya.

Kementerian Diminta Hitung Anggaran yang Bisa Dipotong

Kementerian Keuangan akan meminta seluruh kementerian dan lembaga meninjau ulang rencana belanja mereka. Langkah itu bertujuan mengidentifikasi program yang dapat ditunda atau dikurangi.

Purbaya memberi waktu sekitar satu minggu untuk proses perhitungan tersebut. “Kami minta kementerian menyiapkan skenario. Mereka harus menghitung berapa persen anggaran bisa dipotong,” jelasnya.

Menurut dia, beberapa program tambahan juga berpotensi membuat anggaran membengkak.

Program Tambahan Sementara

Pemerintah akan memprioritaskan program yang sudah berjalan. Sementara itu program baru atau tambahan kemungkinan tertunda sementara.

Kebijakan itu bertujuan memaksimalkan penggunaan anggaran yang sudah tersedia. Langkah tersebut bisa menjaga stabilitas keuangan negara tanpa mengganggu program prioritas. “Dengan anggaran sekarang, kami fokus pada program yang ada. Program tambahan kita tunda dulu,” ujar Purbaya.

Pemotongan Anggaran Belum Tentu Berlaku

Meski kementerian harus menyiapkan skenario pemangkasan, pemerintah belum mengambil keputusan final. Perhitungan tersebut hanya menjadi langkah awal untuk mengantisipasi kondisi terburuk.

Jika situasi ekonomi stabil, pemerintah dapat mempertahankan struktur anggaran yang ada. “Nanti kementerian menyiapkan perhitungan dulu. Eksekusinya belum tentu,” kata Purbaya.

Kondisi APBN Masih Aman

Purbaya memastikan kondisi APBN saat ini masih berada dalam batas aman. Pemerintah belum melihat tekanan besar terhadap anggaran negara.

Namun, pemerintah tetap menyiapkan berbagai opsi kebijakan fiskal. “Itu belum terlihat sekarang. Harga energi belum stabil,” jelasnya.

Ia menambahkan APBN masih mampu bertahan selama kenaikan harga minyak tidak terlalu tinggi. Jika lonjakan harga terjadi dalam waktu lama, pemerintah akan melakukan evaluasi ulang terhadap anggaran negara.