. SeBandar Lampung (lampost.co)–Kanwil DJP Bengkulu-Lampung mengisi Ramadan dengan media gathering bersama insan pers di Kota Bandar Lampung, Rabu, 4 Maret 2026. Kegiatan silaturahmi itu bertema Di Bawah Cahaya Ramadan Kita Perkuat Jembatan Informasi Menuju Masyarakat Lampung – Sai Sejahtera, Sai Sadar Pajak.

Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Sigit Danang Joyo menekankan bahwa Ramadan adalah waktu terbaik untuk saling berbagi kemudahan. Termasuk dalam hal informasi perpajakan. Melalui sistem Coretax DJP yang baru, pemerintah ingin menghadirkan layanan yang lebih transparan. Selain itu, ada kepastian hukum bagi umat yang ingin menunaikan kewajiban bernegaranya.

“Di bawah cahaya Ramadan, peran media menjadi semakin krusial sebagai penyambung lidah kebijakan agar tidak terjadi kebingungan di tengah transformasi besar digitalisasi pajak ini,” ujar Sigit di hadapan insan pers.

Sembari menanti waktu berbuka, Sigit mengingatkan bahwa tertib melaporkan SPT Tahunan adalah bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa yang juga sejalan dengan semangat kepedulian di bulan Ramadan. Masyarakat diimbau segera melakukan pelaporan sebelum batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi guna menghindari kepadatan sistem di akhir bulan.

Sistem Coretax

Sistem Coretax mengintegrasikan layanan e-Filing hingga e-Bupot dalam satu akun portal dirancang untuk memudahkan warga. Sehingga mereka dapat lebih fokus menjalankan ibadah tanpa harus terbebani kerumitan administrasi.

Melalui pertemuan itu, Kanwil DJP optimistis sinergi yang terjalin dengan media massa akan menciptakan literasi perpajakan lebih masif. “Dengan informasi yang informatif, semoga masyarakat lebih sadar pajak,” ujarnya.