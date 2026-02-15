Bandar Lampung (lampost.co)–Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, mendukung penuh revitalisasi kawasan Dipasena kembali menjadi sentra produksi udang kelas dunia. Legislator ini menegaskan bahwa penguatan sektor pertambakan udang di wilayah tersebut adalah harga mati. Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan memperkuat devisa daerah.

Mikdar menilai, sejarah Dipasena sebagai kawasan tambak udang terbesar di Asia pada masa lampau menjadi bukti kuat bahwa potensi Lampung besar. Menurutnya, dengan sinergi antara regulasi pemerintah, kemudahan akses modal, dan pembenahan infrastruktur, kejayaan tersebut sangat mungkin untuk diulang.

“Dipasena memiliki sejarah panjang sebagai kekuatan utama komoditas udang nasional. Kita ingin kejayaan itu kembali, bahkan lebih besar, sehingga produk udang dari Lampung benar-benar mampu mendominasi pasar global,” tegas Mikdar Ilyas, Minggu, 15 Februari 2026.

Standarisasi Ekspor

Mikdar menyoroti bahwa kebangkitan Dipasena harus berbarengan dengan stabilitas harga dan kepastian pasar bagi para petambak. Ia mendorong pemerintah daerah untuk menjamin distribusi yang lancar. Serta memastikan kualitas produksi udang Lampung memenuhi standar ketat pasar internasional (globalGAP).

Komisi II DPRD Lampung berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan yang pro-petambak, mulai dari penguatan kelembagaan hingga pembenahan aksesibilitas di kawasan pertambakan.

“Jika akses pasar global berhasil kita kunci kembali, dampaknya akan masif: pendapatan masyarakat naik, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi daerah semakin kokoh,” tambahnya.

Ia berharap pemerintah menjadikan Dipasena sebagai prioritas utama dalam pengembangan sektor perikanan budidaya. Baginya, komitmen pemerintah adalah modal utama untuk menumbuhkan kembali optimisme para petambak yang telah lama menanti kepastian masa depan.

“Dengan komitmen bersama, Dipasena bukan lagi sekadar kenangan masa lalu, melainkan ikon kejayaan masa depan udang Lampung di kancah internasional,” pungkasnya.