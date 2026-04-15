Bandar Lampung (Lampost.co) –– Perusahaan pengolahan nanas terintegrasi, Great Giant Foods, harapannya terus berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional, khususnya melalui peningkatan ekspor produk hortikultura.

Hal tersebut disampaikan oleh Corporate Communication Great Giant Foods, Catherine Yovita, saat menghadiri kegiatan Executive Forum yang diselenggarakan oleh Lampung Post, pada 14 April 2026.

Menurutnya, keberadaan perusahaan pengolahan nanas berskala global di Provinsi Lampung menjadi kebanggaan tersendiri, baik bagi masyarakat daerah maupun Indonesia secara keseluruhan.

Catherine menyampaikan apresiasi kepada Lampung Post serta pemerintah setempat yang selama ini terus mendukung perkembangan industri nanas di Lampung.

Dukungan tersebut dinilai penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, media, dan sektor industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Saya berterima kasih kepada Lampung Post dan juga kepada pemerintah setempat atas koordinasinya dengan Great Giant Foods sehingga perusahaan ini dapat menjadi salah satu industri nanas terbesar di dunia. Hal ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua. Baik di tingkat nasional maupun khususnya masyarakat lokal di Provinsi Lampung, terutama di wilayah Terbanggi Besar,” ujarnya.

Nanas Kaleng Terintegrasi Terbesar di Dunia

Ia menjelaskan, Great Giant Pineapple saat ini terkenal sebagai salah satu perusahaan nanas kaleng terintegrasi terbesar di dunia. Perusahaan tersebut tidak hanya bergerak pada pengolahan hasil pertanian. Tetapi juga mengelola seluruh rantai produksi mulai dari perkebunan hingga pengolahan produk akhir.

Dengan sistem produksi yang terintegrasi, perusahaan mampu menjaga kualitas produk sekaligus meningkatkan daya saing di pasar internasional.

Produk nanas kaleng dari perusahaan ini pun telah memasarkan ke berbagai negara, sehingga turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan devisa negara.

Lebih lanjut, Catherine berharap Great Giant Pineapple dapat terus berkembang di masa mendatang dan semakin berkontribusi bagi perekonomian nasional. Ia juga menekankan pentingnya peran industri hortikultura dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pengembangan sektor hortikultura yang berkelanjutan dapat membuka peluang ekonomi baru. Mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan nilai tambah produk pertanian lokal.

“Ke depan, kami berharap Great Giant Foods dapat terus berkembang dan semakin maju, serta memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menyumbang devisa bagi negara. Kami juga terus mendorong perkembangan industri hortikultura dari tingkat lokal hingga mampu bersaing di pasar global,” ujarnya.

Dengan potensi pertanian yang besar serta dukungan berbagai pihak, Provinsi Lampung meinilai memiliki peluang besar untuk terus memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat industri pengolahan nanas terbesar di dunia.