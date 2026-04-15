Bandar Lampung (Lampost.co)- Mengusung konsep tradisional yang kental, “Kampung Sunda” tidak hanya menghadirkan makanan, tetapi juga pengalaman budaya yang lengkap. Tamu akan disuguhkan hiburan musik Sunda dan karaoke set di area outdoor, dekorasi tematik bernuansa lokal, serta staf yang mengenakan busana adat untuk menambah kehangatan suasana.

Beragam pilihan menu disajikan dalam buffet, mulai dari appetizer seperti lalapan segar dan aneka tahu khas daerah. Kemudian hidangan utama seperti nasi liwet, nasi goreng, mie tek-tek, dan aneka tumisan tradisional. Tidak ketinggalan, tersedia sup stall seperti mie kocok Bandung dan empal gentong, serta pilihan aneka seblak yang menjadi favorit.

Baca juga: Steamboat Sensation dari Akar Hotels & Resorts Hadirkan Pengalaman Kuliner Berkelas

Salah satu daya tarik utama dari promo ini adalah kehadiran lebih dari 45 varian sambal khas Nusantara. Varian sambal tersebut menghadirkan sensasi rasa pedas autentik dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, tamu juga dapat menikmati aneka kerupuk tradisional serta pilihan dessert seperti es goyobod, surabi, hingga jajanan pasar yang manis dan menyegarkan.

Promo ini dirancang tidak hanya untuk tamu hotel, tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum. Termasuk pekerja kantor di sekitar area yang ingin menikmati santapan siang dengan suasana berbeda.

Melalui promo ini, Akar Hotels and Resorts ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat. Tetapi juga memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia dalam suasana yang nyaman dan berkesan.

Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, tamu dapat mengunjungi akun resmi Akar Hotels and Resorts. Tamu juga dapat menghubungi langsung menghubungi tim reservasi di 0811 7270 554.

