Jakarta (Lampost.co) — Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali mencuat. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, memberi sinyal adanya penyesuaian harga di tengah lonjakan harga minyak dunia yang kini menyentuh US$115 per barel.

Pernyataan itu muncul saat ia mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Jepang. Publik pun mulai menyoroti kemungkinan perubahan harga BBM dalam waktu dekat.

Bahlil menegaskan potensi kenaikan harga hanya berlaku untuk BBM non-subsidi. Ia menyebut jenis BBM dengan RON tinggi akan mengikuti mekanisme pasar. “Di Peraturan Menteri ESDM tahun 2022 sudah diatur dua formulasi harga BBM, yaitu industri dan non-industri,” ujarnya.

Menurutnya, BBM kategori industri akan otomatis menyesuaikan harga tanpa perlu pengumuman resmi. “Mau diumumkan atau tidak, harga tetap mengikuti pasar,” jelas Bahlil.

Jenis BBM yang Berpotensi Naik

Bahlil menyebut BBM dengan RON 95 dan RON 98 sebagai jenis yang paling mungkin mengalami kenaikan. Penggunaan jenis itu pada kelompok masyarakat mampu. Untuk itu, pemerintah tidak memberikan subsidi. “Jadi tidak ada beban negara,” tegasnya.

Di sisi lain, Bahlil memastikan harga BBM subsidi masih akan bertahan. Pemerintah belum mengambil keputusan untuk menaikkan harga jenis ini.

Ia menyebut kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo. Pernyataan itu memberi sedikit kelegaan bagi masyarakat menengah ke bawah. “Untuk BBM subsidi, sampai sekarang masih stabil. Presiden pasti mempertimbangkan rakyat kecil,” katanya.

Harga Minyak Dunia Jadi Faktor Utama

Lonjakan harga minyak global menjadi faktor utama yang mendorong potensi kenaikan BBM. Ketika harga minyak dunia naik, biaya impor dan produksi ikut meningkat.

Kondisi itu memaksa penyesuaian harga pada BBM non-subsidi. Namun, pemerintah tetap berupaya menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.

Pemerintah Minta Masyarakat Menunggu Keputusan Resmi

Bahlil meminta masyarakat tidak berspekulasi berlebihan. Ia menegaskan pemerintah akan mengambil keputusan terbaik. “Tunggu saja tanggal mainnya. Presiden akan memutuskan yang terbaik untuk rakyat,” ujarnya.

Pengumuman keputusan resmi terkait harga BBM kemungkinan dalam waktu dekat.

Dampak ke Masyarakat dan Ekonomi

Kenaikan BBM non-subsidi berpotensi memengaruhi biaya transportasi dan logistik. Namun, dampaknya tidak langsung seluruh lapisan masyarakat rasakan.

Sebab, BBM subsidi tetap ditahan, kelompok ekonomi bawah masih mendapat perlindungan. Kebijakan itu menunjukkan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara pasar dan perlindungan sosial.