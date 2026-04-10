Bandar Lampung (Lampost.co) — Penurunan harga bumbu dapur mendapat sambutan positif bagi kaum emak-emak.

Salah satunya dikatakan, Dasiem. Ia mengaku senang dengan penurunan harga tersebut. Menurutnya sudah sepatutnya harga bumbu dapur dan harga sembako mengalami penurunan usai Lebaran.

“Sebagai emak-emak seneng kalau harga murah, bisa mengurangi pengeluaran uang dapur. Kalau semua mahal kita juga bingung mau bagi uangnya,”kata ibu empat anak itu.

Dasiem mengaku, puncak kenaikan harga bumbu dapur dan sembako terjadi saat mendekati Lebaran. “Kalau deket Lebaran wajar ya semua naik, tidak hanya sembako dan bumbu dapur,daging ayam, daging sapi, sayuran juga semua naik,” ungkapnya.

Pedagang makanan, Jaya, mengaku cukup lega dengan penurunan harga saat ini. Namun, kata dia, di tengah penurunan harga bumbu dapur, penjual makanan saat ini justru di hadapkan dengan kenaikan harga minyak goreng dan harga plastik.

“Jadinya sepeti silang saja, ada yang turun di sisi lain ada yang naik. Kalau diitung sama saja jadinya, mahal kami sebagai penjual makanan harus rela mengurangi margin karena harga plastik yang ganti harga,” ucapnya.