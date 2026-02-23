Bandar Lampung (lampost.co)–Memasuki hari kelima bulan suci Ramadan 2026, harga sejumlah komoditas bumbu dapur di Kota Bandar Lampung mulai menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan pantauan di Pasar Tempel Way Dadi pada Senin, 23 Februari 2026, harga cabai dan bawang merosot dibandingkan periode menjelang puasa lalu.

Meski harga melandai, aktivitas belanja masyarakat justru terpantau meningkat signifikan. Para pedagang menyebut kondisi ini sebagai siklus musiman; harga seringkali “beristirahat” sejenak di awal Ramadan sebelum kembali melonjak menjelang Idulfitri.

Daftar Harga Komoditas Terkini

Penurunan harga menyentuh berbagai varian cabai dan bawang. Berikut adalah rincian harga per kilogram di tingkat pedagang:

Komoditas Harga per Kilogram Cabai Setan Rp70.000 Cabai Rawit Rp60.000 Cabai Merah Rp40.000 Cabai Hijau Rp40.000 Bawang Merah Rp38.000 Bawang Putih Rp36.000

Nunung (52), salah seorang pedagang di Pasar Way Dadi, menjelaskan bahwa penurunan ini biasanya bersifat sementara. Ia memprediksi harga akan kembali merangkak naik saat memasuki minggu kedua Ramadhan akibat pola permintaan pasar yang meningkat drastis.

“Awal puasa harga bahan pokok pasti turun di minggu pertama. Nanti masuk minggu kedua biasanya naik lagi sampai lebaran,” ungkap Nunung.

Strategi Konsumen

Penurunan harga ini menjadi peluang bagi para ibu rumah tangga untuk mengatur strategi dapur. Rahmi (39), seorang pembeli, mengaku sengaja menambah volume belanjaannya demi mengamankan stok kebutuhan rumah tangga.

“Saya pilih menyetok cabai dan bawang sekarang mumpung harganya turun. Saya khawatir nanti semakin dekat lebaran harganya kembali tidak terjangkau,” ujar Rahmi.

Fenomena ini menunjukkan meski harga sedang bersahabat, masyarakat tetap waspada dan melakukan langkah antisipatif terhadap dinamika pasar selama bulan suci Ramadhan hingga menjelang Lebaran Idulfitri 2026. (Magang/Fauzan)