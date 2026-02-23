Bandar Lampung (Lampost.co) — Harga cabai dan bawang di Bandar Lampung mengalami penurunan sejak beberapa hari terakhir atau saat memasuki hari kelima di bulan Ramadan.

Pantauan terkini pada Senin, 23 Februari 2026 di pasar tempel Waydadi, menunjukkan beberapa komoditas bawang dan cabai mengalami penurunan harga.

Pedagang setempat menyebut penurunan harga terjadi dalam beberapa hari terakhir dan mulai dirasakan konsumen. Namun aktivitas belanja masyarakat terpantau meningkat dari pada hari biasanya.

Salah seorang pedagang, Nunung (52) mengatakan harga cabai rawit mulai mengalami penurunan di angka Rp60.000 per kilogram. Sedangkan cabai setan di angka Rp70.000 per kilogram. Kemudian harga cabai merah dan hijau Rp40.000 per kilogram.

Penurunan harga juga terjadi pada komoditas bawang putih yaitu di angka Rp36.000 per kilogram dan bawang putih Rp38.000 per kilogram.

Menurutnya, penurunan harga bahan pokok biasa terjadi di awal Ramadan, namun tidak berlangsung lama. Kemudian diperkirakan akan mengalami kenaikan lagi hingga menjelang Lebaran nanti.

“Kalau awal puasa pasti harga bahan pokok pada turun paling di minggu awal. Nanti masuk minggu kedua akan mengalami kenaikan lagi sampai Lebaran,” ujarnya.

Penurunan harga komoditas ini disambut baik oleh masyarakat. Seorang pembeli bernama Rahmi (39) mengaku meningkatkan jumlah belanja untuk kebutuhan rumah tangganya.

Ia memilih menyetok cabai dan bawang karena khawatir akan adanya kenaikan harga nantinya.

(Fauzan Al Djabar/Magang)