Bandar Lampung (Lampost.co) — Harga bahan kebutuhan pangan usai Lebaran terpantau kembali normal di pasaran. Di Pasar Pasirgintung, Jumat, 10 April 2026, harga cabai merah Rp30 ribu/kg, cabai caplak Rp50 ribu/kg, dan cabai rawit Rp35 ribu/kg.

Sebelumnya, cabai merah dibanderol Rp50 ribu/kg, cabai caplak Rp80 ribu/kg, dan cabai rawit Rp60 ribu/kg.

Begitu juga dengan harga bawang merah dan juga bawang puth juga kembali stabil. Dari sebelumnya Rp40 ribu/kg turun menjadi Rp35 ribu/kg.

Jika harga cabai dan bawang yang mengalami penurunan, harga tomat justru naik dari Rp8–10 ribu/kg menjadi Rp12 ribu/kg, .

Salah satu pedagang di Pasar Pasirgintung, Rohman, mengatakan penurunan harga bumbu dapur terjadi sejak sepekan terakhir. Menurutnya, penurunan ini wajar, sebab permintaan tidak sebanyak saat Lebaran.

“Harga cabai ini naik turunnya cepat, hari ini naik, besok turun. Berbeda dengan harga bawang yang tergolong stabil,” ujarnya.

Menurutnya, siklus harga di pasar biasanya jika harga cabai turun, harga tomat naik. “Sudah biasa, kalau cabai murah, harga tomat yang mahal,” kata dia.

Penjual lainnya, Emi, menambahkan, saat ini yang mengalami kenaikan yaitu minyak goreng dan plastik. “Harga bumbu dapur sudah turun usai Lebaran, yang naik saat ini minyak goreng dan plastik. Minyak goreng curah 1 liter sudah tembus Rp21 ribu/kg, sedangkan Minyakita Rp19 ribu/liter,” kata dia.