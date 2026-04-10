Bandar Lampung (Lampost.co) — Harga sejumlah komoditas pangan nasional masih terpantau berada pada level tinggi. Berdasarkan dari pantauan Bank Indonesia melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, pada Jumat, 10 April 2026, harga cabai rawit merah tercatat mencapai Rp84.650 per kilogram (kg), sementara telur ayam ras berada di level Rp32.650 per kg.

Data harga di tingkat pedagang eceran secara nasional juga menunjukkan bawang merah berada di harga Rp47.250 per kg dan bawang putih Rp40.200 per kg.

Untuk komoditas beras, harga beras kualitas bawah I dan II masing-masing tercatat Rp14.550 per kg. Kemudian beras kualitas medium I sebesar Rp16.050 per kg dan medium II Rp15.900 per kg. Sementara itu, beras kualitas super I berada di harga Rp17.300 per kg dan super II Rp16.800 per kg.

Komoditas cabai lainnya juga masih cukup tinggi. Cabai merah besar tercatat Rp46.150 per kg, cabai merah keriting Rp46.000 per kg, dan cabai rawit hijau Rp53.700 per kg.

Adapun harga protein hewani tercatat daging ayam ras segar Rp41.800 per kg. Sedangkan daging sapi kualitas I mencapai Rp147.900 per kg dan kualitas II Rp140.050 per kg.

Untuk komoditas gula, harga gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.150 per kg, sementara gula pasir lokal Rp19.100 per kg.

Sementara itu, harga minyak goreng curah berada di level Rp20.150 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek I tercatat Rp23.200 per liter dan kemasan bermerek II Rp22.300 per liter.