Bandar Lampung (lampost.co)–Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmen pembangunan daerah yang berfokus pada kemandirian ekonomi dan daya saing global. Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyatakan hal itu saat menjadi inspektur upacara HUT ke-62 Provinsi Lampung di Lapangan Korpri, Bandar Lampung, Selasa, 31 Maret 2026.

Dalam amanatnya, Wagub Jihan menyampaikan bahwa peringatan hari jadi tahun ini merupakan titik tolak untuk memperkuat fondasi yang telah diletakkan oleh para pemimpin terdahulu. Ia menekankan bahwa kedaulatan ekonomi menjadi target utama agar Lampung semakin kokoh sebagai pilar penggerak di Pulau Sumatera.

“Dirgahayu ke-62 untuk seluruh masyarakat. Hari ini, Lampung membuktikan diri sebagai lumbung pangan nasional dengan konektivitas wilayah yang semakin solid,” ujar Jihan Nurlela.

Provinsi Lampung mencatatkan sejumlah statistik membanggakan yang menunjukkan stabilitas serta pertumbuhan yang inklusif. Beberapa capaian signifikan yang dipaparkan antara lain:

Pertumbuhan Ekonomi: Mencapai 5,28 persen, angka ini tercatat berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional.

Penurunan Kemiskinan: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, angka kemiskinan Lampung turun ke level satu digit, yakni 9,66 persen.

Kualitas Manusia: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kini berada di angka 73,98, masuk dalam kategori tinggi.

Pengendalian Inflasi: Pada tahun 2025, Lampung menjadi provinsi dengan inflasi terendah di Sumatera dan peringkat kedua terendah di tingkat nasional.

Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

Di bidang birokrasi, Provinsi Lampung menunjukkan performa luar biasa dengan peningkatan nilai SAKIP menjadi predikat BB (Sangat Baik). Selain itu, Lampung mengukir sejarah sebagai satu-satunya dari 38 provinsi di Indonesia yang memperoleh penghargaan kualitas pelayanan publik tertinggi.

Pencapaian ini diharapkan tidak membuat seluruh elemen pemerintah daerah berpuas diri, melainkan menjadi pemacu untuk terus berinovasi demi mewujudkan masyarakat Lampung yang lebih sejahtera dan mandiri secara ekonomi di masa depan.