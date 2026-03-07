Bandar Lampung (Lampost.co)— PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk wilayah Lampung menggelar buka puasa bersama para stakeholder dan relasi di Hotel Santika Premiere Lampung, Jumat, 6 Maret 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat silaturahmi sekaligus membangun kolaborasi yang lebih solid antara perusahaan dan para mitra.

Suasana acara berlangsung hangat dan penuh keakraban. Perwakilan pemerintah, mitra kerja, serta sejumlah relasi perusahaan hadir dalam kegiatan yang digelar menjelang Idulfitri tersebut.

Branch HR Officer PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, Didi Bagus, mengatakan perusahaan sengaja menggelar kegiatan tersebut untuk menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang selama ini berkolaborasi dengan Indofood.

“Tujuan utama kami tentu untuk menjaga silaturahmi. Selama lebih dari satu tahun terakhir kami banyak berinteraksi dan bekerja sama dengan berbagai stakeholder, mulai dari urusan perizinan hingga kegiatan operasional lainnya,” ujar Didi.

Ia menilai momentum Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk mempererat hubungan dan membangun kebersamaan yang lebih kuat dengan para mitra perusahaan.

Didi berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat terus dipertahankan sehingga kolaborasi antara perusahaan dan stakeholder dapat berjalan semakin optimal.

“Ke depan kami berharap sinergi dan kerja sama ini terus terjaga. Perusahaan tentu membutuhkan dukungan stakeholder, baik dari pemerintah maupun relasi lainnya,” katanya.

Ia menambahkan sinergi yang kuat akan mempermudah berbagai proses kerja yang sebelumnya terasa sulit. Kondisi tersebut juga diharapkan mampu mendukung kelancaran produksi serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Lampung.

Produk Mi Instan

Dalam kesempatan tersebut, Indofood juga memperkenalkan berbagai produk mi instan hasil produksi perusahaan. Antara lain seperti Indomie, Sarimi, Supermi, Pop Mie, serta mi telur Cap Tiga Ayam. Selain itu, perusahaan juga menampilkan produk lain seperti Sakura, Sarimi Gelas, hingga produk terbaru Pop Spaghetti. Indofood juga kembali memproduksi merek lama, Anak Emas.

Menurut Didi, seluruh kalangan masyarakat dapat menikmati berbagai produk tersebut karena harganya terjangkau.

Selain itu, produk mi instan Indofood juga membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berkreasi mengembangkan berbagai jenis makanan olahan.

“Produk-produk ini bisa menjadi bahan kreasi bagi UMKM. Harganya terjangkau ketika dijual ke masyarakat. Sehingga pelaku usaha bisa mendapatkan margin yang lebih baik,” jelasnya.

Didi juga mengungkapkan pabrik PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk cabang Lampung saat ini memproduksi mi instan untuk memenuhi kebutuhan pasar di wilayah Lampung.

Setiap hari, pabrik tersebut mampu menghasilkan ribuan karton mi instan. Selanjutnya proses pendistribusian ke berbagai daerah di Lampung guna memenuhi kebutuhan masyarakat.



Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News