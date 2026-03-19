Lampung Timur (Lampost.co)—- Menjelang Idul Fitri 1447 H, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah turun langsung ke Pasar Pekalongan, Rabu (18/3/2026) pagi. Ia mengecek harga kebutuhan pokok yang mulai bergerak jelang puncak belanja masyarakat.

Hasilnya, harga daging sapi terpantau merangkak naik. Dari sebelumnya Rp130 ribu per kilogram, kini berada di kisaran Rp140 ribu hingga Rp150 ribu per kilogram.

“Ada kenaikan harga daging sapi dari Rp130 ribu menjadi Rp140 ribu sampai Rp150 ribu per kilogram,” kata Ela di lokasi.

Berbeda dengan daging sapi, harga ayam pedaging masih relatif stabil. Di pasar tersebut, ayam dijual sekitar Rp38 ribu per kilogram, belum mengalami lonjakan berarti.

Sementara itu, harga minyak goreng tercatat Rp19 ribu per liter. Angka ini masih sama seperti hasil pemantauan di Pasar Sukadana sepekan sebelumnya.

“Kenaikan minyak ini jadi evaluasi kami. Nanti kita cek ketersediaannya di gudang,” ujarnya.

Untuk komoditas lain seperti cabai dan bawang, harga masih cenderung normal meski permintaan mulai meningkat.

Ela menegaskan, sidak ini dilakukan untuk memastikan stok aman dan harga tetap terkendali menjelang Lebaran. Pemerintah daerah juga akan terus memantau distribusi bahan pokok agar tidak terjadi gejolak di pasaran.

“Kami ingin masyarakat bisa menyambut Lebaran dengan tenang, tanpa khawatir lonjakan harga sembako,” tegasnya.