Kalianda (lampost.co)–Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, harga komoditas daging ayam di Pasar Bumi Daya, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, terpantau naik. Untuk menjaga daya beli masyarakat, para pedagang mulai menerapkan strategi penjualan kreatif dengan opsi harga variatif.

Saat ini, harga ayam utuh telah menyentuh angka Rp40.000. Guna menyiasati keluhan pembeli terkait tingginya harga, pedagang menyediakan alternatif berupa ayam yang sudah potong dengan harga lebih ekonomis.

Jenis Produk Harga Saat Ini (per Kg) Ayam Utuh Rp40.000 Ayam Potong (Kiloan) Rp37.000

Lina, salah satu pedagang di Pasar Bumi Daya, menjelaskan bahwa langkah ini agar masyarakat tetap bisa mengonsumsi daging ayam di tengah kenaikan harga pangan.

Kenaikan ini siklus tahunan akibat melonjaknya permintaan untuk kebutuhan konsumsi selama bulan Ramadan dan persiapan hidangan khas Lebaran. Meski harga merangkak naik, volume penjualan relatif stabil karena daging ayam tetap menjadi menu primadona bagi masyarakat setempat.

Respons Masyarakat

Strategi pedagang ini mendapat sambutan positif dari para pembeli. Narsih, salah seorang warga, mengaku merasa terbantu dengan adanya pilihan ayam potong kiloan.

“Saya lebih memilih membeli yang sudah dipotong-potong karena harganya lebih murah. Ayam tetap jadi menu favorit keluarga, terutama untuk hidangan berbuka dan sahur,” ungkap Narsih.

Para pedagang berharap stabilitas harga dapat terjaga dan tidak mengalami lonjakan ekstrem hingga hari raya tiba, sehingga antusiasme belanja masyarakat di pasar tradisional tetap tinggi. (Magang/Intan)