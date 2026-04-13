Bandar Lampung (Lampost.co)- Harga jual kembali emas hari ini atau harga penjualan kembali (buyback) pada Senin, 13 April 2026 mengalami penurunan harga Rp42.000/gram bila melihat buyback sebelumnya. Hal itu berdasarkan acuan simulasi harga penjualan emas hari ini (buyback) di laman resmi Logam Mulia (LM).

Harga penjualan kembali (buyback) atau harga jual emas hari ini, Senin, 13 April 2026, dalam bentuk batangan kadar 24 Karat dari Logam Mulia (LM) ukuran 1 gram berada di level Rp2.585.000. Nilai buyback ini mengalami penurunan Rp42.000 dari harga penjualan kembali pada Minggu, 12 April 2026 yang berada di level Rp2.627.000 per gram. Adapun terdapat Pasal 22 untuk Pajak Penghasilan setiap transaksi penjualan kembali atau buyback emas.

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Transaksi Buyback Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024. Yakni setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan kena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5%. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback. Ketentuan Kelengkapan Dokumen Identitas Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022. Yakni tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Instansi Pemerintah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini berfungsi sebagai NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Oleh karena itu, pelanggan wajib memastikan kelengkapan dan kesesuaian data identitas, khususnya NIK, dalam setiap transaksi.

Harga jual kembali emas hari ini berdasarkan simulasi Logam Mulia (LM), Senin, 13 April 2026:

• 0,5 gram Rp1.292.500

• 1 gram Rp2.585.000

• 2 gram Rp5.170.000

• 3 gram Rp7.755.000

• 5 gram Rp12.925.000

• 10 gram Rp25.850.000

• 25 gram Rp64.625.000

• 50 gram Rp129.250.000

• 100 gram Rp258.500.000

• 250 gram Rp646.250.000

• 500 gram Rp1.292.500.000

• 1000 gram Rp2.585.000.000

Emas batangan Antam LM terjamin keaslian dan kemurniannya selama kemasan tidak rusak. Dengan sertifikat LBMA (London Bullion Market Association), emas batangan Antam LM diakui secara global. Selain itu harga jual kembali (buyback) mengikuti pergerakan harga emas dunia.

Adapun harga emas hari ini, Senin, 13 April 2026, dengan kadar 24 Karat dalam bentuk batangan keluaran Logam Mulia (LM) Antam mengalami penurunan harga Rp42.000 menjadi Rp2.818.000 per gram. Adapun sebelumnya harga emas batangan Antam pada Minggu, 12 April 2026 berada di posisi Rp2.860.000 per gram.

Setiap produk emas Logam Mulia Antam dengan kemurnian 999.9%. Dihasilkan melalui fasilitas gold refinery (pemurnian emas) yang telah terakreditasi LBMA (London Bullion Market Association). Hal itu untuk menjamin kualitas dan kemurnian produk emas logam mulia.

Berteknologi CertiEye untuk meningkatkan keamanan produk dengan sertifikat yang menyatu dengan kemasan (khusus pecahan 0.5 gram hingga 100 gram). Pastikan kemasan dalam kondisi baik untuk memastikan keaslian produk.

