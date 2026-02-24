Bandar Lampung (lampost.co)–Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Lampung resmi memulai program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (Serambi) 2026. Dengan tema Menjaga Rupiah di Bulan Penuh Berkah, BI berkomitmen menjamin ketersediaan uang tunai layak edar. Tujuannya mendukung perputaran ekonomi di wilayah Lampung selama periode Lebaran 1447 Hijriah.

Direktur Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengalokasikan uang kartal dalam jumlah besar untuk mengantisipasi lonjakan permintaan masyarakat.

“Tahun ini, Bank Indonesia Lampung menyiapkan uang kartal sebesar Rp4,5 triliun. Angka ini mengalami kenaikan signifikan sebesar 28,6 persen ketimbang realisasi tahun sebelumnya. Tujuannya menjamin masyarakat mendapatkan uang layak edar dalam jumlah cukup,” ujar Bimo Epyanto saat acara Kick Off SERAMBI 2026 di Bandar Lampung, Senin, 23 Februari 2026.

Untuk memastikan penyaluran uang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, BI Lampung bersinergi dengan 40 perbankan yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Selain di perbankan, BI juga memperluas layanan kas keliling di pusat-pusat keramaian dan tempat ibadah.

“Kami ingin akses penukaran uang semakin mudah. Masyarakat kini bisa memantau jadwal dan melakukan pemesanan penukaran secara daring melalui laman resmi Pintar BI. Hal ini dilakukan untuk menghindari antrean panjang dan memberikan kenyamanan bagi warga,” jelas Bimo.

Adapun paket penukaran uang disediakan maksimal sebesar Rp5.300.000 per orang, yang mencakup pecahan mulai dari Rp1.000 hingga Rp50.000.

Dorong Digitalisasi

Di samping penyediaan uang fisik, Bimo Epyanto juga menekankan pentingnya adopsi transaksi digital melalui QRIS. Selain lebih efisien, penggunaan transaksi non-tunai menjadi langkah paling efektif untuk meminimalisir risiko peredaran uang palsu.

“Kami mendorong masyarakat untuk mulai beralih ke pembayaran digital dengan prinsip CEMUMUAH—Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Andal. Namun bagi yang tetap menggunakan uang tunai, kami mengimbau untuk selalu merawat Rupiah dan berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan, bukan keinginan,” tambahnya.

Melalui inisiatif SERAMBI 2026 ini, Bank Indonesia berharap aktivitas ekonomi di gerbang Sumatera ini berjalan lancar, sehingga masyarakat dapat merayakan hari raya dengan kenyamanan transaksi serta pemahaman yang lebih baik terhadap kedaulatan Rupiah.