Bandar Lampung (Lampost.co)—Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan setiap laporan terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) 2026 tidak akan membiarkannya menumpuk tanpa penyelesaian. Seluruh aduan pasti langsung mendapat tindak lanjut melalui pemeriksaan intensif di lapangan.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan tingginya jumlah laporan THR tahun ini menjadi perhatian serius pemerintah. Ia meminta seluruh jajaran pengawas ketenagakerjaan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk bergerak cepat dalam menangani setiap aduan yang masuk.

“Negara harus hadir secara nyata ketika hak pekerja terancam tidak terpenuhi. Kami tidak ingin laporan hanya berhenti di meja administrasi tanpa kejelasan,” ujarnya.

Pengawas Diminta Turun Langsung ke Lapangan

Yassierli menekankan penanganan laporan tidak cukup hanya secara administratif. Setiap aduan wajib mendapat tindak lanjut dengan langkah konkret, mulai dari pemeriksaan langsung hingga penyelesaian yang memberikan kepastian bagi pekerja.

Menurutnya, pengawasan lapangan menjadi kunci untuk memastikan perusahaan memenuhi kewajibannya dalam membayarkan THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia juga menginstruksikan seluruh pengawas ketenagakerjaan segera merespons laporan yang masuk, baik melalui Posko THR Kemnaker maupun posko pengaduan di Dinas Tenaga Kerja daerah.

Perkuat Peran Pemerintah Daerah

Selain pengawasan dari pusat, peran pemerintah daerah sangat krusial dalam mempercepat penyelesaian kasus. Para gubernur harus aktif mengerahkan pengawas ketenagakerjaan di wilayah masing-masing guna memastikan setiap laporan mendapat tindak lanjut.

Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan daerah menjadi faktor penting agar proses penanganan berjalan efektif dan tidak berlarut-larut.

“Setiap laporan harus berujung pada tindakan nyata, bukan sekadar pendataan. Harus ada pemeriksaan, koreksi, hingga penyelesaian,” ujarnya.

Aduan Tinggi, Perketat Pengawasan

Penerapan langkah percepatan ini seiring masih tingginya jumlah aduan THR 2026. Kemnaker menilai penguatan pengawasan di lapangan menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh laporan akan pihaknya proses hingga tuntas.

Dengan pengawasan yang lebih ketat, harapannya hak pekerja dapat segera terpenuhi, sekaligus mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap regulasi ketenagakerjaan.

Pemerintah pun berkomitmen untuk terus mengawal proses ini agar tidak ada pekerja yang merugi menjelang Hari Raya Idulfitri.