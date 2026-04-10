BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) — Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, memberikan catatan kritis sekaligus pengawasan ketat terhadap rencana perbaikan ruas jalan Jabung hingga Simpang Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Giri menegaskan bahwa kualitas pengerjaan kali ini harus benar-benar terjamin, mengingat biaya proyek tersebut bersumber dari dana pinjaman daerah.

Poin Penting

Ketua DPRD Lampung meminta kontraktor menjamin kualitas jalan karena dibiayai dari pinjaman daerah.

Adanya kekecewaan atas jalan lama yang rusak hanya dalam waktu tiga tahun.

Proyek ini ditargetkan meningkatkan kemantapan jalan di Lampung Timur hingga 98 persen.

Perbaikan bertujuan mempercepat distribusi hasil tani dan menekan biaya logistik.

Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi ruas Jabung saat ini yang sudah mengalami kerusakan parah dan berlubang, padahal usia pembangunannya baru menginjak tiga tahun.

“Pembangunan ini menggunakan dana pinjaman. Saya tegaskan kepada pihak pelaksana agar memastikan kualitasnya. Jangan sampai hutang daerah belum lunas terbayar, tapi jalannya sudah rusak lagi. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Giri Akbar, di Lampung Timur, Jumat, 10 April 2026.

Meski memberikan kritik tajam, DPRD sepenuhnya mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang menjadikan perbaikan jalan ini sebagai atensi utama. Langkah strategis ini diharapkan mampu mendongkrak persentase jalan mantap di wilayah Lampung Timur hingga menyentuh angka 98 persen.

Infrastruktur sebagai Urat Nadi Ekonomi

Menurut Giri, perbaikan infrastruktur Lampung di koridor tersebut bukan sekadar soal kenyamanan berkendara, melainkan urat nadi ekonomi. Pemprov Lampung menargetkan perputaran ekonomi yang lebih akseleratif pada tahun depan, terutama dalam mempermudah distribusi hasil bumi dari sentra-sentra pertanian di Lampung Timur.

Di sisi lain, Ketua DPRD juga memberikan imbauan khusus kepada masyarakat pengguna jalan. Ia mengingatkan bahwa infrastruktur Lampung yang bagus harus dibarengi dengan perilaku berkendara yang bertanggung jawab demi keselamatan bersama.

Imbauan Keselamatan bagi Masyarakat

“Kami imbau warga untuk tetap berhati-hati saat berkendara setelah perbaikan jalan nanti rampung. Jangan mengebut hanya karena jalannya sudah mulus. Mari kita menjaga fasilitas publik ini bersama-sama agar usia pakainya panjang,” pesannya.

Giri optimistis, jika kualitas pengerjaan sesuai standar dan masyarakat ikut menjaga, perbaikan jalan Jabung–Labuhan Maringgai akan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Kelancaran angkutan hasil bumi diharapkan dapat menekan biaya logistik dan meningkatkan nilai tawar komoditas petani lokal di pasar yang lebih luas.