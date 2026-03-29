Bandar Lampung (Lampost.co) – Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel bersama BPH Migas turun ke lapangan memantau distribusi energi di berbagai titik strategis Lampung saat arus balik Lebaran 2026.

Tim melakukan inspeksi ke sejumlah SPBU dan jalur distribusi utama. Langkah ini bertujuan menjaga kelancaran pasokan bahan bakar selama lonjakan mobilitas masyarakat.

Area Manager Communication, Relation & CSR Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, memastikan kondisi stok tetap terkendali. Ia menyatakan tim Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri terus memantau distribusi setiap hari.

Dia menegaskan kebutuhan BBM selama libur Lebaran masih aman. Pertamina menjaga suplai agar tidak terjadi kekosongan di lapangan.

Data menunjukkan konsumsi energi mengalami peningkatan signifikan. Penggunaan gasoline di Lampung mencapai 3.214 KL per hari. Angka itu naik 31,87 persen dari kondisi normal tahun 2026.

Sementara itu, konsumsi gasoil tidak menunjukkan perubahan berarti. Di sisi lain, kebutuhan LPG mencapai 827 metrik ton per hari. “Angka tersebut meningkat sekitar 6,62 persen dari hari biasa,” kata Rusminto.

Anggota Komite BPH Migas, Erika Retnowati, mengatakan distribusi BBM berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Ia menilai layanan tersebut memberi kenyamanan ekstra bagi pemudik.

Dalam mendukung perjalanan masyarakat, Pertamina menghadirkan Serambi MyPertamina di sejumlah titik. Fasilitas itu menyediakan ruang istirahat gratis dengan berbagai layanan modern.

Pengunjung dapat menikmati kursi pijat, barbershop, dan area permainan. Selain itu, tersedia juga charging station dan makanan ringan untuk pemudik.

Program itu juga terhubung dengan MyPertamina. Pengguna bisa menukar poin dengan berbagai hadiah menarik.

Hadiah tersebut meliputi tumbler, kotak makan, card holder, hingga earbuds nirkabel. Program itu turut menarik minat masyarakat yang sedang melakukan perjalanan jauh.

Pertamina mengimbau masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan. Perusahaan juga menyarankan penggunaan BBM berkualitas agar mesin kendaraan tetap awet.

Langkah itu penting untuk menjaga kenyamanan perjalanan selama arus balik Lebaran. “Kami berkomitmen menjaga distribusi energi tetap lancar di seluruh wilayah,” kata Erika.