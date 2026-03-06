Bandar Lampung (lampost.co)–Kanwil II Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membongkar praktik penjualan bersyarat (tying) dalam penyaluran minyak goreng rakyat, Minyakita, di Lampung. Praktik ini mencederai perlindungan konsumen dan berpotensi merusak iklim persaingan usaha yang sehat.

Kepala Kantor Wilayah II KPPU, Wahyu Bekti Anggoro, mengungkapkan temuan mencolok terjadi di Kota Metro yang melibatkan pelaku usaha besar. Distributor kedapatan mewajibkan pembeli untuk mengambil satu truk produk lain sebagai syarat untuk mendapatkan hanya 40 karton Minyakita.

“Di Metro, konsumen diwajibkan mengambil satu truk produk lain terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan Minyakita. Ketentuan tersebut jelas melanggar aturan,” tegas Wahyu, Jumat, 6 Maret 2026.

Praktik tying merupakan pelanggaran dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Setelah melakukan pengawasan lapangan dan memberikan peringatan keras, KPPU menyebut para pelaku usaha terkait langsung menyatakan komitmen untuk menghentikan praktik ilegal tersebut.

Wahyu menegaskan bahwa pihaknya tidak segan meningkatkan status pengawasan ke ranah penegakan hukum jika penyalur masih membandel. Penjualan yang mewajibkan konsumen membeli barang yang tidak diinginkan hanya akan membebani masyarakat, terutama di tengah tingginya permintaan bahan pokok.

Pengawasan Distribusi Secara Berkala

KPPU berkomitmen untuk terus memantau rantai salur Minyakita di seluruh wilayah Lampung. Hal ini guna memastikan minyak goreng subsidi pemerintah tersebut sampai ke tangan masyarakat dengan harga dan cara perolehan yang adil.

Dengan setop praktik tying, ketersediaan Minyakita di pasar-pasar tradisional Lampung kembali normal tanpa ada syarat tambahan yang memberatkan pedagang kecil maupun konsumen akhir.