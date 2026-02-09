Banten (lampost.co)–Provinsi Lampung siap mengukir sejarah sebagai pusat konsolidasi pers nasional. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyatakan komitmen totalnya untuk menyukseskan gelaran Hari Pers Nasional (HPN) dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027. Kepastian ini sebagai bentuk kepercayaan besar dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat terhadap kesiapan infrastruktur dan hospitalitas Bumi Ruwa Jurai.

Gubernur Mirza menyatakan hal itu usai menghadiri perayaan puncak HPN 2026 di Banten, Senin, 9 Februari 2026. Menurutnya, momentum ini kesempatan emas bagi Lampung untuk membuktikan sebagai tuan rumah yang ramah bagi para insan pers.

“Pemerintah Provinsi Lampung sangat antusias menyongsong mandat ini. Kami berterima kasih atas kepercayaan PWI Pusat. Kami akan mendukung penuh, agar Lampung dapat menyelenggarakan HPN dan Porwanas 2027 berstandar membanggakan,” ujar Mirza.

Apresiasi Pencapaian Kebudayaan Selain fokus pada suksesi acara, Gubernur Mirza juga menggarisbawahi pentingnya aspek kebudayaan sebagai identitas daerah. Ia memberikan apresiasi tinggi atas raihan Anugerah Kebudayaan PWI oleh Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis. Serta penampilan gemilang tari Bedayo Abung Siwo Mego yang berhasil memikat perhatian publik di panggung nasional.

“Capaian ini adalah validasi bahwa Lampung serius dalam merawat akar budaya. Semangat pelestarian adat ini akan menjadi warna utama dalam penyelenggaraan HPN 2027 nanti,” tambah Ketua DPD Partai Gerindra Lampung tersebut.

Proses Administratif

Di sisi lain, Ketua Umum PWI Pusat, Ahmad Munir, mengonfirmasi bahwa penunjukan Lampung melalui proses administratif dan organisasional yang matang. Surat dukungan resmi dari Gubernur Lampung telah dibedah dalam Rakernas SIWO dan diputuskan secara kolektif dalam Konferensi Kerja Nasional.

“Lampung sudah resmi diputuskan sebagai tuan rumah tunggal HPN dan Porwanas 2027. Kami akan segera menindaklanjuti aspek teknis serta kebijakan strategis bersama Pemprov Lampung guna memastikan transisi persiapan berjalan mulus sejak sekarang,” pungkas Ahmad Munir.