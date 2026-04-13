Jakarta (Lampost.co)— Limbah cair pabrik kelapa sawit yang selama ini dianggap masalah lingkungan, kini dilirik sebagai solusi strategis bagi ketahanan ekonomi nasional. Pakar ilmu tanah dari IPB University, Basuki Sumawinata, menegaskan pemanfaatan limbah tersebut bisa menekan ketergantungan Indonesia terhadap pupuk kimia impor.

Basuki menyebut limbah cair pabrik kelapa sawit (LCPKS) seharusnya tidak lagi dipandang sebagai buangan, melainkan sumber nutrisi bernilai tinggi yang bisa dikembalikan ke lahan pertanian.

“Kalau dikelola dengan pendekatan ilmiah, limbah ini mampu menggantikan sebagian kebutuhan pupuk kimia yang selama ini kita impor,” tegasnya.

Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia menghasilkan sekitar 50 juta ton minyak sawit per tahun. Dari jumlah itu, muncul sekitar 100 juta ton limbah dengan kandungan Biological Oxygen Demand (BOD) tinggi, rata-rata 25.000 ppm—indikator kuatnya kandungan bahan organik.

Menurut Basuki, justru di situlah nilai ekonominya. Limbah tersebut mengandung unsur hara lengkap seperti nitrogen, fosfor, kalium, hingga kalsium dan magnesium yang sangat dibutuhkan tanaman.

Ia menekankan, bahan organik dalam limbah berperan penting menjaga kesuburan tanah. Tanpa itu, tanah akan kehilangan daya dukung biologis dan membuat petani semakin bergantung pada pupuk kimia.

Kebijakan Keliru

Namun, ia mengkritisi kebijakan pengolahan limbah yang terlalu ketat hingga menurunkan BOD di bawah 100 mg/l. Menurutnya, kondisi tersebut justru menghilangkan kandungan karbon organik yang menjadi nilai utama limbah.

“Kalau seluruh limbah diolah sampai kehilangan unsur organiknya, kita justru menyia-nyiakan potensi besar dan tetap bergantung pada pupuk impor,” ujarnya.

Basuki menilai optimalisasi LCPKS bisa memberikan efek ganda: menekan biaya produksi perkebunan sekaligus meningkatkan daya saing industri sawit nasional. Di sisi lain, langkah ini juga memperkuat ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global dan fluktuasi harga energi.

Ia menegaskan, regulasi lingkungan harus mampu menyeimbangkan perlindungan ekosistem dengan kebutuhan produktivitas pertanian. Dengan pendekatan berbasis ilmu, limbah sawit dapat berubah dari masalah menjadi aset strategis.

“Ini bukan sekadar pengelolaan limbah, tapi strategi besar untuk efisiensi nutrisi dan penguatan ekonomi nasional,” tegasnya.

Jika dimaksimalkan, “emas hijau” dari limbah sawit ini berpotensi menjadi kunci kemandirian sektor pertanian Indonesia di masa depan.



