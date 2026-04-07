andar Lampung (Lampost.co) –– Mahasiswa Lampung menggelar aksi di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, Selasa, 7 April 2026. Aksi tersebut menuntut beberapa poin mulai dari solidaritas aktivis Andrie Yunus dan berbagai kasus di Lampung.

Koordinator Aliansi Lampung Melawan, Ahmad Kevin Jonathan mengatakan aksi ini dalam rangka pelanggaran penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

“Kami ingin kasus pelanggaran penyiraman terhadap Andrie Yunu diusut tuntas. Kemudian kami mengecam seluruh pelanggaran HAM di Indonesia,” katanya dalam orasinya.

Oleh sebab itu pihaknya ingin bertemu langsung Pangdam XXI/Radin Intan, Mayjen TNI Kristomei Sianturi untuk menyampaikan komitmennya tidak melakukan kekerasan kepada masyarakat. Kemudian menyampaikan kepada Panglima TNI untuk diusut tuntas dan berjalan transparan.

“Kasus Andrie Yunus ini harus secara terbuka. Kasus ini merupakan pasal terorisme dan pembunuhan. Kita minta agar aktor intelektual atau dalang kasus ini dibongkar. Kemudian hentikan kriminalisasi masyarakat dan aktivis serta tindak kekerasan dari aparat,” katanya.

Selain itu, aksi tersebut juga menuntut kelanjutan kasus korupsi anggota DPRD Kabupaten Tanggamus. Sebanyak 44 anggota DPRD Kabupaten Tanggamus melakukan penggelembungan anggaran atau mark up perjalanan dinas dengan kerugian miliaran rupiah.

“Ada 44 wakil rakyat Tanggamus melakukan korupsi perjalanan dinas. Sampai saat ini tidak ada kelanjutan dari kasus tersebut. Kami mempertanyakan dan mendorong aparat penegak hukum dan DPRD Provinsi Lampung serius mengusut ini,” katanya.

“Kami ingin Kejaksaan Tinggi berkomitmen untuk mengusut kasus korupsi ini. Selain itu kKami ingin adanya penetapan tersangka kasus mark up perjalanan dinas anggota DPRD Tanggamus,” katanya.