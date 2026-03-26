Jakarta (Lampost.co) — Industri penerbangan nasional mulai menghadapi tekanan serius di tengah gejolak ekonomi global. Maskapai yang tergabung dalam INACA meminta penyesuaian harga tiket pesawat.

Asosiasi menilai struktur tarif saat ini tidak seimbang dengan biaya operasional. Kondisi tersebut berisiko mengganggu keberlanjutan bisnis maskapai.

Dalam pernyataan resminya, INACA menyoroti dampak konflik geopolitik global terhadap industri penerbangan. Ketegangan internasional memicu ketidakpastian ekonomi yang luas.

“Mempertimbangkan kondisi industri penerbangan saat ini, yaitu pengaruh dari konflik geopolitik antara US-Israel vs Iran. Hal itu membuat kondisi ekonomi internasional menjadi tidak kondusif,” tulis INACA, Rabu (25/3/2026).

Tekanan paling besar datang dari lonjakan harga energi dan fluktuasi nilai tukar. Dua faktor itu menjadi komponen utama biaya operasional maskapai.

Harga minyak dunia yang terus naik berdampak langsung pada biaya bahan bakar pesawat. Sementara itu, pelemahan rupiah terhadap dolar AS semakin memperbesar beban.

“Kondisi tersebut mengakibatkan kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar,” jelas INACA.

Asosiasi menegaskan kedua faktor tersebut sangat memengaruhi biaya operasional maskapai nasional. Tanpa penyesuaian, tekanan keuangan akan semakin berat.

Maskapai Internasional Terapkan Biaya Tambahan

INACA juga mencatat tren global yang menunjukkan maskapai lain sudah lebih dulu menyesuaikan tarif. Banyak maskapai internasional menerapkan biaya tambahan bahan bakar.

“Saat ini banyak maskapai di berbagai negara melakukan penyesuaian biaya operasional dengan menambahkan fuel surcharge antara 5% hingga 70%,” ungkap INACA.

Kondisi itu mencerminkan tekanan biaya yang merata di industri penerbangan dunia. Indonesia juga tidak bisa menghindari tren tersebut.

Perbandingan data juga menunjukkan lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Nilai tukar rupiah melemah cukup dalam sejak 2019.

“Pada 2019 rata-rata 1 USD adalah Rp14.136, sedangkan pada Maret 2026 mencapai Rp17.000 atau naik lebih dari 20%,” tulis INACA.

Kenaikan juga terjadi pada harga minyak global. Dampaknya langsung terasa pada harga avtur di dalam negeri.

“Harga minyak global naik dari 70 USD per galon menjadi 110 USD per galon atau naik 57%. Sementara harga avtur di Indonesia kini berada di kisaran Rp14.000 hingga Rp15.500 per liter,” lanjutnya.

Melihat kondisi tersebut, INACA menilai penyesuaian tarif menjadi langkah yang tidak terhindarkan. Asosiasi pun mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah.

INACA mengusulkan kenaikan fuel surcharge sebesar 15%. Selain itu, mereka juga meminta penyesuaian Tarif Batas Atas sebesar 15%.

“Menaikkan fuel surcharge 15% serta menaikkan Tarif Batas Atas (TBA) 15% untuk pesawat jet maupun propeller menjadi langkah yang kami ajukan,” tulis INACA.

Kebijakan itu dapat menjaga keseimbangan industri penerbangan. Maskapai membutuhkan ruang agar tetap bisa beroperasi secara sehat.

Di sisi lain, pemerintah berhadapan pada dilema. Kenaikan tarif berpotensi membebani masyarakat, tetapi juga penting untuk menjaga kelangsungan industri.

Keputusan akhir kini berada di tangan regulator. Semua pihak menunggu langkah pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan industri dan konsumen.