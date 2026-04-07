Jakarta (Lampost.co)- Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute mendorong Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit mengoptimalkan dukungan riset kelapa sawit agar tidak berhenti di publikasi, tetapi mampu menghasilkan inovasi nyata bagi industri.

Direktur Eksekutif PASPI, Tungkot Sipayung, menilai BPDP selama ini telah menunjukkan komitmen kuat dalam pendanaan riset. Hingga 2025, lembaga tersebut telah membiayai sekitar 400 penelitian yang mencakup sektor hulu hingga hilir.

“Dukungan BPDP terhadap riset sawit sangat jelas. Namun tantangan berikutnya adalah memastikan hasil riset benar-benar bisa diterapkan di industri,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Menurut Tungkot, banyak penelitian sawit menghasilkan temuan penting, mulai dari pengembangan material berbasis biomassa hingga kajian keberlanjutan. Namun, sebagian besar masih berhenti di ranah akademik dan belum bertransformasi menjadi inovasi bisnis.

Ia menyoroti ironi di sektor sawit: jumlah riset terus meningkat, tetapi produktivitas cenderung stagnan bahkan menurun. Salah satu contohnya adalah penelitian terkait penyakit ganoderma yang belum diikuti solusi kebijakan yang efektif di lapangan.

“Industri membutuhkan inovasi yang langsung menjawab masalah riil, bukan sekadar publikasi ilmiah,” tegasnya.

Karena itu, PASPI mendorong perubahan paradigma riset dari supply-driven menjadi market-driven, agar penelitian lebih relevan dengan kebutuhan industri dan mampu meningkatkan efisiensi serta produktivitas.

Jawab Tantangan Global

Selain itu, riset sawit juga diharapkan berperan dalam menjawab tantangan global, termasuk isu keberlanjutan, ekonomi sirkular, hingga kampanye negatif terhadap industri sawit di pasar internasional.

“Kalau persepsi publik terhadap sawit terus memburuk tanpa diimbangi riset yang kuat, ini bisa mengancam masa depan industri,” ujar Tungkot.

Ia menegaskan, riset yang efektif harus mampu menjadi solusi konkret, mulai dari peningkatan produktivitas, efisiensi biaya, hingga pembukaan pasar baru.

Dorongan ini menjadi sinyal penting bagi arah kebijakan riset sawit ke depan. Tidak hanya memperbanyak studi, tetapi memastikan hasilnya berdampak langsung pada daya saing industri nasional di tengah tekanan global.

